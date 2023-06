Oberliga Niederrhein: 3:6-Packung für KFC Uerdingen, ETB beendet Saison mit Heimsieg

Am 42. und letzten Spieltag der Oberliga Niederrhein gab es keine Entscheidungen mehr, dafür aber reichlich Tore. Vor allem der KFC Uerdingen geriet unter die Räder.

Es mag ein alter Fußball-Mythos sein, dass am letzten Spieltag einer Saison besonders viele Tore fallen. Ein kleines bisschen Wahrheit scheint aber immer dran zu sein. So auch in der Oberliga Niederrhein, deren 42. Spieltag am Sonntag das Ende einer langen Spielzeit bedeutete.

Sechs Partien standen zum Abschluss auf dem Plan. Da alle Abstiegs-Entscheidungen schon in der vergangenen Woche gefallen sind und die SSVg Velbert lange als Meister feststeht, ging es also sportlich um nichts mehr. Auslaufen war angesagt, die Spannung weg - die Lust auf Tore aber eben nicht.

Auch nicht beim Vizemeister VfB Hilden. Zuhause konnte der 1. FC Kleve souverän mit 4:0 (3:0) geschlagen werden. Len Heison hatte die Gastgeber früh auf die Siegerstraße gebracht (11.), ein Doppelpack von Maximilian Wagener (28., 42.) machte noch vor dem Halbzeitpfiff den Deckel drauf.

Auf anderen Plätzen ging es dagegen deutlich enger zu. Ein Tor-Spektakel bekamen die Zuschauer in Nettetal zu sehen. Der SC Union gewann gegen den SV Sonsbeck nach insgesamt vier Führungswechseln 4:3 (2:3). Den frühen 0:1-Rückstand durch Marvin von Zabiensky (5.) drehte Leonard Lekaj (6., 14.) innerhalb weniger Minuten. Denis Massold (18.) und Servet Aydin (28.) ließen die Gäste wieder wie die Sieger aussehen, ehe Peer Winkens (48.) und Morten Heffungs (85.) die Partie doch noch für die Heimmannschaft entschieden.

Der SC St. Tönis und der Cronenberger SC teilten sich ebenfalls die Punkte (2:2). Daud Gergery (3., 83.) brachte die Gastgeber zweimal in Führung, Cronenberg kam durch Shunta Onishi (53.) und Ilyas Vöpel (84.) aber jeweils zurück.

Der KFC Uerdingen musste dagegen zum Saison-Abschluss eine am Ende deutliche 3:6-Heimpleite (2:3) hinnehmen. Eine 1:0-Führung durch Gianluca Rizzo (8.) wurde noch vor der Halbzeit aus der Hand gegeben. Maik Odenthal (31.) konnte zwischenzeitlich noch einmal auf 2:2 stellen, ehe die Partie komplett zu Gunsten der Gäste kippte. Für den MSV traf unter anderem der ehemalige Profi Assani Lukimya (64.).

Mit einem Erfolgserlebnis konnte der ETB Schwarz-Weiß Essen die Saison beenden. Zuhause wurde Absteiger 1. FC Monheim mit 3:2 (3:1) bezwungen. Spieler des Spiels war Marcello Romano, der einen Dreierpack erzielte (12., 20., 36.).

Dem FC Kray gelang es nicht, sich mit drei Punkten aus der Oberliga zu verabschieden. Der Absteiger verlor seine Auswärtspartie trotz zwischenzeitlicher Führung beim VfB Homberg mit 1:3 (1:1).

Schon am Mittwoch (31. Mai) hatte der drittplatzierte TVD Velbert Tabellenschlusslicht und lange feststehenden Absteiger FSV Duisburg mit einem deutlichen 6:0 (1:0) in die Landesliga verabschiedet. Vor allem in Halbzeit zogen die Gastgeber noch einmal an und erzielten fünf Treffer in 30 Minuten.

Andersherum lief es am Freitagabend in der Partie TSV Meerbusch gegen die Sportfreunde Hamborn. Am Ende stand ein 6:3 (5:1), bei dem die Gastgeber schon zur Halbzeit alles klar gemacht hatten. Meerbuschs Oguz Ayan schnürte einen Doppelpack und hat damit die Marke von 30 Saisontoren in der Oberliga erreicht.

Die SpVg Schonnebeck verlor zum Saisonabschluss bei den Sportfreunden Baumberg mit 2:4 (0:3). Meister und künftiger Regionalligist SSVg Velbert verabschiedete sich mit einem 4:2-Heimsieg (3:1) gegen Ratingen 04/19 in den Sommer-Urlaub.