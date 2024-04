Rodrigo Zalazar hat in Portugal wieder abgeliefert. Der Ex-Schalker drehte ein 0:1 gegen Kellerkind Vizela im Alleingang. Dabei saß er erst einmal draußen.

Es läuft bei Sporting Braga in der portugiesischen Liga. Aktuell steht Platz vier zu Buche - und das sogar recht komfortabel. Großen Anteil daran hat Rodrigo Zalazar. Der Ex-Schalker drehte das Spiel gegen Kellerkind Vizela am Wochenende praktisch im Alleingang.

Dabei verfolgte Zalazar die erste Halbzeit noch von der Bank aus. Erst in der 46. Minute betrat er das Feld, und musste gleich mal den Rückstand durch Samuel Essende (50.) mit ansehen. Doch dann schlug seine Stunde.

In der 53. Minute kam der Uruguayer mittig im Strafraum an die Kugel und versenkte diese im rechten Eck zum 1:1. Braga wollte in der Folge mehr - und schlug kurz vor Schluss noch einmal zu. Wieder war es Zalazar, der das rechte Eck anvisierte und die Kugel zum Sieg versenkte (85.).

Ein hartes Stück Arbeit für Braga, die sich in der Tabelle dadurch aber Vitoria Guimaraes auf fünf Punkte vom Leib halten und Platz vier zementieren. Der Klub hat alle Chancen auf eine Europapokal-Teilnahme.

Zalazar steht schon bei 45 Saisoneinsätzen

Für Zalazar waren es die Ligatore vier und fünf in seiner Premierensaison in Portugal. Im offensiven Mittelfeld ist der Uruguayer gesetzt, wenn auch nicht immer von Beginn an. In der laufenden Saison kommt er auf 45 Pflichtspieleinsätze für Braga, wobei sieben Tore und zehn Vorlagen zu Buche stehen.

Nach zwei Jahren auf Schalke hatte sich Rodrigo Zalazar im Juli 2023 für einen Wechsel nach Braga entschieden. In 55 Pflichtspielen für die Königsblauen traf er neunmal – unvergessen ist dabei sein Tor zum 3:2-Siegtreffer gegen den FC St. Pauli, das den Schalker Aufstieg in die Bundesliga perfekt machte.

Mit dem FC Schalke 04 stieg Rodrigo Zalazar Ende Mai in die 2. Bundesliga ab – und trotzdem wollte der 24-Jährige in der kommenden Saison unbedingt in der Champions League spielen. Also wechselte er zum portugiesischen Erstligisten Sporting Braga, mit dem er in der Gruppenphase unter anderem auf Union Berlin traf. Als Ablösesumme für den Nationalspieler Uruguays kassierte S04 rund fünf Millionen Euro.