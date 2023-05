Oberliga Westfalen: Sportfreunde Siegen schaffen den Klassenerhalt auf den letzten Drücker

Die Sportfreunde Siegen haben den Klassenerhalt in der Oberliga Westfalen gesichert. Mit einem 5:2-Erfolg über TuS Bövinghausen ließen die Siegener keine Fragen offen.

Am letzten Spieltag der Oberliga Westfalen konnten sich die Sportfreunde Siegen mit 5:2 gegen den TuS Bövinghausen durchsetzen. Damit sicherte sich Siegen aus eigener Kraft den Klassenerhalt, Bövinghausen beendet eine enttäuschende Rückrunde mit einem weiteren Dämpfer.

Auch wenn die Sportfreunde Siegen gut in die Partie fanden, gerieten die Gäste durch einen Lupfer von Christian Silaj (3.) früh in Rückstand. Doch die Sportfreunde ließen sich davon nicht beirren und belohnten sich durch ein Tor im Nachsetzten von Leon Pursian (36.) mit dem Ausgleich. Doch im direkten Gegenzug glänzte Dino Dzaferoski (38.) mit einem Solo und brachte Bövinghausen wieder in Führung.

In der zweiten Hälfte drehte Siegen richtig auf und drehte die Partie. Erst traf Arda Nebi (58.) vom Punkt, dann brachte Till Hilchenbach (60.) die Gäste per Kopf in Führung. Kurz vor dem Ende erhöhten Leon Pursian (86.) und Michel Harrer (93.) zum 5:2-Endstand.

Patrick Helmes, Trainer der Sportfreunde Siegen, zeigte sich nach dem Spiel überglücklich: „Wir haben schon am Wochenende in den Bundesligen gesehen, dass es erst zu Ende ist, wenn abgepfiffen wird. In der ersten Hälfte haben wir unsere Möglichkeiten nicht genutzt und gehen unnötig in Rückstand. Aber dann haben die Jungs eine sehr saubere Halbzeit hingelegt und verdient gewonnen.“

Ohne den Sieg gegen Bövinghausen wäre Siegen, aufgrund der Siege des TuS Erndtebrück und der TSG Sprockhövel, tatsächlich abgestiegen. Dementsprechend nervenaufreibend war die Partie auch für den Trainer: „Ich bin schön müde, es war eine anstrengende Rückrunde. Wir konnten nie so richtig dieselbe Mannschaft stellen. Im Endeffekt ist das Finale ein Sinnbild der gesamten Saison, wir sind dem Rückstand hinterhergelaufen und haben es dann aus eigener Kraft geschafft.“

Bövinghausen: Mroß, Brämer (86. Thormann), Haar, Anan, Dzaferoski, Schmeling, Rößler, Toy, Algan, Thaqi, Silaj (86. Bsharyan) Mroß, Brämer (86. Thormann), Haar, Anan, Dzaferoski, Schmeling, Rößler, Toy, Algan, Thaqi, Silaj (86. Bsharyan) Siegen: Thies, Hilchenbach, Pursian (86. Harrer), Mosch (90. Fünfsinn), Sato (45. Krämer), Pinner, Busik, Dinaj (77. Zentler), Hodroj (62. Huber), Nebi, Bratzo Tore: 1:0 Silaj (3.), 1:1 Pursian (36.), 2:1 Dzaferoski (38.), 2:2 Nebi (58.), 2:3 Hilchenbach (60.), 2:4 Pursian (86.), 2:5 Harrer (93.)

Tatkräftige Unterstützung erhielten die Siegener dabei von mehr als 500 mitgereisten Fans. „Das ist unser großes Glück. Es war hier in Dortmund schon ein Heimspiel, es war eine geile Stimmung und das macht Siegen einfach aus“, freute sich Helmes. Die Anhänger feierten gemeinsam mit den Spielern auch lange nach Abpfiff noch den Klassenerhalt.

Bövinghausen enttäuscht in zweiter Halbzeit

Für Bövinghausen geht eine enttäuschende Rückrunde zu Ende. Klare Worte fand TuS-Kapitän Maurice Haar: „Ich will nicht zu forsch sein, aber manch einer sollte sich auch für die Zukunft hinterfragen, wie sehr er irgendwas will. Glückwunsch an Siegen, aber so dürfen wir uns in der zweiten Halbzeit nicht verkaufen.“

Haar zeigte sich nicht nur vom deutlichen Ergebnis enttäuscht: „Wir sind eingeknickt, der Wille war nicht mehr da. Ich habe keine Ahnung warum. Es war ein schlechtes Ende einer schlechten Saison, beziehungsweise einer schlechten Rückrunde.“