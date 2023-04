Oberliga Westfalen: Lotte und SCP II stabil, Bövinghausen in Gala-Form - Siegen Letzter!

30. Spieltag in der Oberliga Westfalen und die Aufstiegsaspiranten lösen ihre Aufgaben. Im Keller wird es immer enger für die Sportfreunde Siegen. Ein Überblick.

Der nächste Sieg für die Sportfreunde Lotte. Der Regionalliga-Absteiger siegte durch ein Tor von Burinyuy Nyuydine gegen die SG Finnentrop/Bamenohl und hat weiterhin gute Chancen den sofortigen Wiederaufstieg in die Regionalliga West zu schaffen.

Einer der Konkurrenten ist hier für Lotte allen voran die Zweitvertretung des SC Paderborn. Nach dem 4:0-Erfolg über den SV Schermbeck liegen die Paderborner auch noch vor Lotte.

Vier Spieltage vor Schluss beträgt der SCP-II-Vorsprung auf Lotte drei Punkte. Auf Bövinghausen sind es zwei Zähler. Der TuS zeigt sich dieser Tage wiedererstarkt und siegte am Sonntagnachmittag furios mit 6:0 beim TuS Erndtebrück! Bei der Gala-Vorstellung des Teams von Christian Knappmann stach allen voran Ilian Anan mit einem Dreierpack heraus.

Der Aufstieg dürfte dem FC Gütersloh dagegen kaum noch zu nehmen sein. Die Ostwestfalen siegten mit 2:0 bei Eintracht Rheine und stehen vier Runden vor Saisonende acht Zähler vor einem Nicht-Aufstiegsplatz. Der Sekt kann schon einmal kaltgestellt werden.

Derweil wird es für die Sportfreunde Siegen im Abstiegskampf immer enger. Im Keller-Duell beim bis dato Tabellenletzten Delbrücker SC unterlag die Mannschaft von Ex-Bundesliga-Stürmer und Nationalspieler Patrick Helmes sang- und klanglos mit 0:3.

Die Konsequenz: Ab sofort haben die Siegerländer die Rote Laterne inne. Was für eine bittere Saison für diesen Traditionsklub, der auf dem besten Wege in Richtung Westfalenliga ist. Um dieses Szenario abzuwenden, haben die Sportfreunde, die noch ein Nachholspiel in der Hinterhand besitzen, fünf Spiele Zeit. Aus diesen dürften sie mindestens zehn bis zwölf Punkte benötigen, um am Ende über dem ominösen Strich zu stehen.