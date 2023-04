Oberliga Westfalen: Lotte legt auf dem Transfermarkt nach, Rhynern präsentiert den ersten Neuen

Neuzugänge in der Oberliga Westfalen: Die Sportfreunde Lotte haben eine weitere Verpflichtung verkündet, Westfalia Rhynern den ersten Sommer-Transfer.

Bei den Sportfreunden Lotte laufen die Planungen für die nächste Saison auf Hochtouren. In welcher Liga das Team von Trainer Fabian Lübbers auflaufen wird, ist noch nicht klar. SFL mischt im Aufstiegsrennen der Oberliga Westfalen mit, hat fünf Spieltage vor dem Ende der Saison allerdings die schlechteste Ausgangslage im Kandidatenkreis.

Ungeachtet der künftigen Ligazugehörigkeit haben die Lotter nun erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich mit einem jungen Spieler verstärkt. Vom TuS Bersenbrück aus der Oberliga Niedersachsen wechselt Philipp Schmidt ans Autobahnkreuz.

Der 19-Jährige Abwehrspieler "stammt aus der Region, ist von den professionellen Bedingungen in Lotte beeindruckt und will sich nun weiterentwickeln", teilten die Sportfreunde in einem Beitrag auf Facebook mit. Schmidt ist der vierte Neuzugang in Lotte und der dritte, der den Status Talent hat. Zuvor wurden die Nachwuchsspieler Christopher Rasper (SC Verl U19) und Max-Niklas Milde (VfL Osnabrück U19) verpflichtet. Zudem steht der Transfer von Fabian Kerellaj fest, der vom Ligakonkurrenten Eintracht Rheine kommt.

Und nicht nur in Lotte tut sich etwas: Ligakonkurrent Westfalia Rhynern hat nun den ersten Neuzugang verkündet. Der Sportverein, der sich lange Zeit ebenfalls auf einem aussichtsreichen Weg im Aufstiegsrennen befand, zuletzt aber abreißen ließ, hat Julius Woitaschek unter Vertrag genommen.

Der 23-jährige Defensivspezialist kommt vom Westfalenliga Hammer SpVg, sammelte dort bereits Oberliga-Erfahrungen und blieb auch nach dem Abstieg in die Verbandsklasse bei der Spielvereinigung. Zu Jugendzeiten lief Woitaschek für Preußen Münster in der U19-Bundesliga West auf, spielte danach für die U23 der Adlerträger. Nun kehrt er mit dem Schritt nach Rhynern in die Oberliga Westfalen zurück.