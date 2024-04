Die Kaderplanung beim TuS Ennepetal nimmt für die kommende Saison immer mehr Form an. Ein bekannter Name hat beim Oberligisten nun ebenfalls zugesagt.

Der TuS Ennepetal spielt bislang eine eher durchwachsene Saison in der Oberliga Westfalen. Daher ist es wenig verwunderlich, dass bereits jetzt am Kader für die kommende Saison gebastelt wird. In David Vaitkevicius vom ASC 09 Dortmund stand der erste externe Neuzugang bereits fest.

Dem sollten nun aber noch zwei weitere folgen. Während mit dem 20-jährigen Linksverteidiger Joshua Tollas vom SV Sodingen und Torwart Tim Vogt aus der U19 des TSC Eintracht Dortmund zwei jüngere Spieler zur Mannschaft von Trainer Sebastian Westerhoff stoßen werden, gibt es aber auch einen gestandenen Oberliga-Spieler, der ab der kommenden Saison für den TuS Ennepetal auflaufen wird.

Es handelt sich um Christian Antwi-Adjei, den Zwillingsbruder von Christopher Antwi-Adjei, der mit dem VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga noch um den Klassenerhalt kämpft.

Zuletzt stand Christian Antwi-Adjei nicht im Kader von Westfalia Rhynern, einen Platz in der Startelf hatte der 30-Jährige in dieser Saison nur selten inne. Dennoch dürfte er mit seiner Erfahrung eine Verstärkung für den TuS Ennepetal sein.

„Er bringt viel von dem mit, was wir noch brauchen, ist körperlich sehr gut und Schuss und lebt eine Mentalität vor, die gut zu uns passt“, sagte Leon Enzmann, Sportlicher Leiter des TuS Ennepetal, gegenüber der Westfalenpost. Den gesamten Bericht gibt es hier.

Allerdings werden auf der anderen Seite auch drei Spieler den Oberligisten nach der Saison verlassen. Stürmer Nils Nettersheim wird seine Karriere im Alter von 33 Jahren wohl beenden.

Daneben werden, nach transfermarkt.de-Informationen, auch die beiden Mittelfeldspieler Pascal Zippel und Oussama Anhari nicht mehr für Ennepetal auflaufen. Grundsätzlich hätte man gerne mit ihnen weitergemacht, sagte Enzmann der Westfalenpost, „allerdings brauchen die Jungs Spielzeit“.