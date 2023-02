Oberliga Westfalen: Flügelspieler vom FC Kray wechselt zum ASC Dortmund

Der ASC 09 Dortmund hat den vierten Winter-Neuzugang verkündet. Eric Gweth kommt vom FC Kray. Der 24-Jährige lief auch schon in der Oberliga Westfalen auf.

In den letzten Stunden des Transferfensters hat auch der ASC 09 Dortmund noch einmal zugeschlagen. Kurz vor dem Auftakt in die Rückserie konnten die Aplerbecker einen neuen Außenbahnspieler vorstellen.

Eric Gweth kommt aus der Oberliga Niederrhein vom FC Kray zum ASC 09. Der 24-Jährige ist auf dem rechten Flügel zuhause. Erst im Sommer wechselte er von Westfalia Herne zu den Essenern und stand in der Hinrunde 17 Mal auf dem Rasen. In acht Spielen durfte er von Beginn an ran, in neun kam er von der Bank. Ein Tor und zwei Vorlagen steuerte Gweth bei.

Zuvor sammelte der Mann aus Troisdorf bereits Erfahrung in der Oberliga Westfalen. Für Westfalia Herne lief er 28 Mal auf (zwei Tore). Außerdem spielte Gweth in der Mittelrheinliga jeweils eine Spielzeit für den VfL Alfter (14 Spiele/drei Tore), den FC BW Friesdorf (10/0) und den FC Hennef 05 (3/1).

Ein weiterer Krayer wechselt nach Vietnam

Gweth ist bereits der vierte Neuzugang für die Dortmunder. Zuvor kamen Torhüter Joel Nickel vom Wuppertaler SV, Innenverteidiger Kian Licina von der SG Wattenscheid 09 und der defensive Mittelfeldspieler Enes Güzel (zuletzt in der U19 von Rot-Weiss Essen)

Wie der ASC berichtet, wartet man nun noch auf die Freigabe. Sollte diese rechtzeitig erteilt werden, wäre Gweth schon eine Option für den Kreispokal Dortmund. Dort müssen die Dortmunder am Abend gegen den B-Ligisten BW Kley ran (19 Uhr).

Ein weiterer ehemaliger Krayer stand beim ASC auf dem Platz. Duc Anh Nguyen Nhu empfahl sich ebenfalls im Probetraining, wird aber nicht nach Dortmund Aplerbeck wechseln. Stattdessen geht es für den Mann aus der Jugend von Rot-Weiss Essen zum Hai Phong FC. Der Deutsch-Vietnamese läuft ab sofort in der ersten Liga Vietnams auf.