Sechs Spieltage vor dem Saisonende darf der ASC 09 Dortmund weiter von der Regionalliga West träumen. Und in dieser Phase gaben nun wichtige Spieler ihr "Ja-Wort".

Tolle Nachrichten für den ASC 09 Dortmund! Mitten im Aufstiegskampf zur Regionalliga West - der ASC liegt sechs Runden vor Schluss vier Punkte hinter Lokalrivale Türkspor - hat nach Maximilian Podehl auch der nächste Top-Scorer der Aplerbecker seine Zusage für die kommende Saison gegeben.

Der 24-jährige Lars Warschewski hat seinen Vertrag beim ASC 09 um ein weiteres Jahr verlängert. "Lars spielt in diesem Jahr unter dem neuen Trainerteam besonders stark, ist auf dem Weg zum Anführer. Wir freuen uns, dass er den Weg weiter mit uns geht", freut sich ASC-Sportchef Samir Habibovic.

Seit Warschewski 2018 aus der Jugend des TSC Eintracht Dortmund zum ASC kam, lief die Nummer zehn der Aplerbecker 128 Mal für die 09er auf und erzielte dabei 27 Treffer.

In der aktuellen Saison zeigt er sich besonders torgefährlich und steht bereits bei neun Saisontoren und vier Vorlagen - hinter Podehl (18 Buden und vier Assists) ist Warschewski der zweitbeste Scorer im Team von Spielertrainer Marco Stiepermann.

ASC 09 Dortmund: Regionalliga-Traum lebt noch

Der ASC 09 Dortmund war in dieser Saison in der Oberliga Westfalen lange Zeit auf Aufstiegskurs. In den vergangenen beiden Spielen (1:1 gegen Ennepetal und 3:4 gegen Rhynern) konnte der zwischenzeitliche Tabellenführer allerdings keine Bestleistung abrufen und rutschte auf Rang drei, nun vier Punkte hinter Türkspor Dortmund und fünf hinter Lotte, ab. Doch der Regionalliga-Traum lebt noch.

Ende Februar sagte Warschewski, der 118 Einsätze und 30Torbeteiligungen, noch gegenüber RevierSport: "Ich will nach vielen Jahren in der Oberliga mal in der Regionalliga spielen. Ich bin mir sicher, dass ich dazu die Qualität habe - vielleicht kann ich noch höher spielen", gibt sich Lars Warschewski selbstbewusst.

Vielleicht kann sich Warschewski diesen Traum mit dem ASC erfüllen. Für das große Ziel Regionalliga West sollten die Dortmunder aus den restlichen Spielen gegen Clarholz (A), Rheine (H), Türkspor (A), Gievenbeck (H), Finnentrop-Bamenohl (A) und Vreden (H) im Bestfall sechs Siege einfahren.