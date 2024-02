Der ASC 09 Dortmund ist auf dem besten Weg in die Regionalliga West. Einige Spieler haben sich beim Oberliga-Westfalen-Tabellenführer in den Fokus gespielt.

Mit 47 Punkten nach 20 Spielen führt der ASC 09 Dortmund die Tabelle der Oberliga Westfalen an. Auf Platz drei sind es aktuell vier Punkte Vorsprung. Zur Erinnerung: die ersten beiden Mannschaften steigen in die Regionalliga West auf.

Zu diesen will am Ende auch der ASC gehören. "Wir haben keinen Druck. Der Verein lässt uns einfach machen. Aber, wenn du so lange oben mitmischst, dann willst du als Spieler und als Mannschaft natürlich am Ende auch den Aufstieg feiern. Alles andere wäre ja gelogen", betont Lars Warschewski, ASC-Zehner, gegenüber RevierSport.

Der Mittelfeldspieler, dessen Bruder Tobias Warschewski Profi in Kanada ist und einst bei Preußen Münster unter Vertrag stand, will auch hoch hinaus - mit oder ohne den ASC 09. "Ich will nach vielen Jahren in der Oberliga mal in der Regionalliga spielen. Ich bin mir sicher, dass ich dazu die Qualität habe - vielleicht kann ich noch höher spielen", gibt sich Lars Warschewski selbstbewusst.

Das kann der 24-Jährige durchaus auch sein. Denn vier Tore und zwei Vorlagen in 19 Spielen sind eine ordentliche Bilanz, auch wenn Warschewski gerne mehr Scorerpunkte hätte. Er sagt: "Ich bin super in Form, aber da ist auch noch viel Luft nach oben. Ich arbeite hart daran, dass ich noch besser werde." Insgesamt kommt der schussstarke und feine Techniker auf 110 Einsätze und 20 Torbeteiligungen in der Oberliga.

Am liebsten würde er sich in der kommenden Saison in der Regionalliga probieren und dann irgendwann auch den Schritt zu seinem Bruder nach Nordamerika wagen.

Nach RevierSport-Informationen sind einige Regionalliga-West-Klubs an den Diensten Warschewskis interessiert. "Das habe ich auch gehört. Aber darum kümmert sich mein Berater Gary Gordon. Ich will weiter Vollgas geben und der Rest kommt dann von alleine", sagt Warschewski, der eine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann in der Tasche hat.

Er ergänzt: "Die Ausbildung abzuschließen, war mir sehr wichtig. So habe ich etwas in der Hand. Jetzt will ich mich in den nächsten zwei oder drei Jahren voll auf Fußball konzentrieren. Mal schauen, was da noch für mich geht."

Dass für den ASC in Sachen Aufstieg in die Regionalliga einiges geht, davon ist der zentrale Mittelfeldspieler, der seit dem 1. Juli 2018 in Dortmund-Aplerbeck spielt, felsenfest überzeugt. Warschewski: "Wir sind ein echtes Team, eine Familie! Wir dürfen immer Fehler machen und es weiter versuchen. Unser Spielertrainer Marco Stiepermann, der ein unfassbarer Fußballer ist, hat unglaubliches Vertrauen in uns. Das ist unsere Stärke!"