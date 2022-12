FC Gütersloh - Zwar oben mit dabei, aber: "Unsere Ansprüche sind höher"

Der FC Gütersloh spielt in der Oberliga Westfalen noch den eigenen Ansprüchen hinterher. Der Plan für die Rückrunde ist klar.

Eigentlich könnte der FC Gütersloh mit der Hinrunde in der Oberliga Westfalen zufrieden. Er ist in der Spitzengruppe mit dabei, hat den ersten Platz noch im Blick. Doch bislang 29 Punkte und der fünfte Platz ist für den ambitionierten Verein noch zu wenig.

In der Rückrunde muss eine Steigerung her, so die klare Maßgabe der Verantwortlichen. Mehr Siege, mehr Punkte, damit die Spitze nicht in größere Entfernung rückt.

Rob Reekers (Sportlicher Leiter FC Gütersloh) über…

… die Hinrunde in der Oberliga Westfalen: „Das ist gar nicht so schwer: Wir haben zu wenig Punkte geholt und zu oft verloren. Unsere Ansprüche sind höher. Wir wollen oben mitmischen. Wir hatten aber auch Glück, dass andere Mannschaften auch Punkte gelassen haben. Es gibt keine Mannschaft, die ganz allein oben spielt. Wir sind noch in Schlagdistanz. Aber wir haben es vielen Gegnern oft zu leicht gemacht. Es hat die unbedingte Siegermentalität und manchmal die richtige Einstellung gefehlt.“

… personelle Veränderungen in der Winterpause: „Wir halten Augen und Ohren offen. Wenn etwas passt, wird die Tür sicherlich nicht zu sein.“

… die Ziele für 2023: „Wir wollen nicht übertreiben. Wir müssen konstanter sein und mehr Punkte holen, um vielleicht noch ganz oben anzugreifen. Wir haben das Glück, dass wir die Spitze nicht nur durch ein Fernglas sehen können. Aber wir brauchen jetzt diese Gewinner-Mentalität. Wenn wir unsere Punkte aus der Hinrunde nicht nochmal holen, haben wir mit oben nichts mehr zu tun. Aber wir bleiben bescheiden, es sind noch viele Punkte zu holen, ein weiter Weg liegt noch vor uns.“

… die Vorbereitung: „Wir nehmen mit einer gemischten Mannschaft aus der Ersten und Zweiten an der Hallenstadtmeisterschaft teil. Wir werden neben einigen Testspielen auch wie in jedem Jahr Ende Januar ein kurzes Trainingslager im Hotel Klosterpforte abhalten. Dann sind wir fit und gewappnet für die Rückrunde.“