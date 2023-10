Regionalliga West: Aufstiegsheld geht - Vertragsauflösung beim FC Gütersloh

Der FC Gütersloh hat den Vertrag mit einem Innenverteidiger aufgelöst. Er verbrachte zwei Jahre beim FCG.

Die Saison in der Regionalliga West ist bereits einige Wochen alt, da gibt es beim FC Gütersloh bereits einen Abgang. Jannik Enning verlässt den Verein - der Vertag des 25-Jährigen wurde zum 30. September aufgelöst.

Ausschlaggebend dafür seien private Gründe, wie die Gütersloher mitteilten. "Der FC Gütersloh dankt Jannik für seinen Einsatz und wünscht ihm weiterhin alles Gute", schrieb der Klub in einer Mitteilung.

Enning hatte die vergangenen beiden Jahre am Heidewald verbracht. Zuvor spielte er für die SpVgg Vreden. Insgesamt bestritt er 38 Pflichtspiele für den FCG, die meisten davon in der vergangenen Saison. Da war der Innenverteidiger phasenweise in der Startelf von Trainer Julian Hesse gesetzt und somit ein wichtiger Faktor auf dem Weg zum umjubelten Aufstieg in die Regionalliga.

Zudem gewann Enning den Westfalenpokal mit Gütersloh. Beim Finalsieg über die SpVgg Erkenschwick (4:3 n. E.) wurde er eingewechselt. In dieser Saison nahmen Ennings Spielanteile rapide ab. Er stand nur einmal im Kader - am fünften Spieltag bei Rot-Weiß Oberhausen. Bei der 0:2-Niederlage wurde er für die letzte halbe Stunde eingewechselt.

Es sollte sein letzter Auftritt im Trikot der Ostwestfalen sein. Insgesamt ist Enning der zehnte Spieler der Aufstiegsmannschaft, der den Verein verlässt.

FC Gütersloh: Das waren die Sommer-Transfers

Zugänge: Julian Schauerte, Armin Pjetrovic (beide 1. FC Kaan-Marienborn), Patrik Twardzik (Rot Weiss Ahlen), Jeffrey Obst (1. FC Bocholt), Hendrik Lohmar (SC Wiedenbrück), Philimon Tawiah (Victoria Rosport), Lennard Rolf (Delbrücker SC), Tim Matuschewsky (SC Verl II), Grigorijs Degtjarevs (Mainz 05 U19), Eduard Probst (SC Verl), Joel Cilgin (eigene U19)

Abgänge: Alexander Bannink (TuS Bersenbrück), Nils Köhler (FC Nieheim), Christian Will (FC Isselhorst), Samy Benmbarek (Sportfreunde Lotte), Tekin Gencoglu (Türkspor Dortmund), Dimitrios Nemtsis (Preußen Espelkamp), Nico Bartling, Jannik Enning, Berkay Yilmaz, Janik Steringer (alle Ziel unbekannt)