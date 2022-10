Oberliga Niederrhein: Kleve schockt den KFC Uerdingen in Nachspielzeit

Am 16. Spieltag der Oberliga Niederrhein verpasste der KFC Uerdingen durch die 2:3-Niederlage gegen den 1. FC Kleve den Sprung zurück an die Tabellenspitze.

Der KFC Uerdingen verpasste am 16. Spieltag der Oberliga Niederrhein den Sprung zurück an die Tabellenspitze. Die Mannschaft von Cheftrainer Alexander Voigt verlor im heimischen Grotenburg-Stadion vor 2230 Zuschauern und einer tollen Kulisse mit 2:3 (0:1) gegen den 1. FC Kleve. Der neue Tabellenführer SSVg Velbert gewann bereits am Freitag mit 3:0 gegen TuRU Düsseldorf.

Die Gäste aus Kleve unter der Leitung von Cheftrainer Umut Akpinar spielten sehr effizient und konnten durch die erste gefährliche Aktion in Form von Luca Thuyl mit einem 1:0 in die Pause gehen. Nach der Halbzeit verwertete der KFC jedoch eine der vielen Chancen und glich durch Gianluca Rizzo aus, ehe Kai Robin Schneider den FC durch ein Traumtor aus der zweiten Reihe erneut in Führung brachte.

Mit seinem zweiten Treffer des Tages konnte Rizzo noch den Ausgleich für seine Mannschaft herbeiführen, ehe der eingewechselte Mike Terfloth in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer für Kleve erzielte.

FC-Trainer Akpinar: „Haben die perfekte Balance gefunden”

Kleve-Trainer Akpinar war nach dem Sieg seiner Mannschaft sichtlich erleichtert und freute sich über die drei Punkte. Des Weiteren lobte Akpinar die Uerdinger Fans für die gute Stimmung über die gesamten 90 Minuten.

In Bezug auf die erste Halbzeit erklärte der Trainer: „Wir mussten erstmal ins Spiel finden. Mit der Zeit ist unser Spiel jedoch gereift, auch weil Uerdingen besonders in den ersten zehn Minuten sehr viel Druck gemacht hat. Wir hatten keine klare Chance, aber doch den ein oder anderen Ball, der aufs Tor geflogen ist. Nach 15 Minuten waren wir dann im Spiel und mussten mehrere Facetten zeigen. Wir haben die perfekte Balance aus Attackieren und Verteidigen gefunden, das war dann richtig gut'', erklärte Akpinar.

In Halbzeit zwei ärgerten den Gästetrainer zwar die Gegentreffer, jedoch lobte er im selben Atemzug auch die Moral seiner Mannschaft. Auch der Siegtreffer in der Nachspielzeit sei zwar glücklich, jedoch nicht unverdient gewesen. „Wir waren zwar nicht dominant, aber haben uns auch nicht versteckt und immer mutig nach vorne gespielt. Wir hätten unsere Umschaltmomente besser ausspielen müssen und uns wurde ein klarer Elfmeter nicht gegeben, das möchte ich auch nochmal betonen. Was aber wirklich herausgestochen hat, war der Schlagabtausch beider Mannschaften und die super Stimmung im Stadion”, bilanzierte Akpinar nach der Partie.

KFC-Trainer Voigt hätte zumindest gerne einen Punkt geholt

Durch die späte Niederlage stehen die Krefelder nunmehr auf dem zweiten Tabellenplatz. Aus Sicht von KFC-Trainer Voigt hätte seine Mannschaft mindestens einen Zähler verdient gehabt.

„Es ist nicht unbedingt das Ergebnis, welches man anhand des Spielverlaufs erwartet hätte. Ich glaube schon, dass wir die überlegene Mannschaft waren und viel Ballbesitz hatten. Wir hatten auch richtig gute Gelegenheiten, jedoch waren wir nicht konsequent genug im Abschluss. So stehen wir halt am Ende mit leeren Händen da. Schlussendlich müssen wir hier 2:2 spielen und einen Punkt mitnehmen und dann ist das auch okay”, zeigte sich Voigt enttäuscht über die Last-Minute-Niederlage.