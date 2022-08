Sportfreunde Siegen: Darum wird der Auftakt ein harter Fight

Nach anfänglichen Schwierigkeiten gehen die Sportfreunde Siegen gut gewappnet in die neue Spielzeit der Oberliga Westfalen. Am Sonntag wartet mit dem ASC Dortmund direkt ein Härtetest.

Die Sportfreunde Siegen haben den schweren Start in die Vorbereitung auf die neue Saison der Oberliga Westfalen hinter sich gelassen. Am vergangenen Sonntag konnten sich die Siegener in der ersten Runde des Westfalenpokals gegen den FC Nordkirchen mit 2:1 durchsetzen. Trainer Lirian Gerguri zeigt sich nach dem Sieg erleichtert: „Es war das erwartet schwierige Spiel. Wir sind etwas holprig in die Partie gestartet und früh in Rückstand geraten. Das gute war, dass wir noch viel Zeit hatten, um das Spiel zu drehen. Unser Ziel war es, in die nächste Runde zu kommen und das haben wir erreicht.“

Trotzdem sind die Wochen vor der Saison unter dem Strich nicht ganz nach Plan verlaufen. In insgesamt sieben Testspielen konnte Siegen nur zwei Mal gewinnen, die anderen Partien gingen allesamt verloren. „Ergebnistechnisch hatten wir keine gute Vorbereitung. Inhaltlich haben wir uns gut entwickelt. Wir konnten den Kader auch in der Qualität breiter aufstellen, somit herrscht im Team ein gesunder Konkurrenzkampf. In diesem Bereich bin ich mit der Vorbereitung zufrieden. Ab jetzt zählen nur die Ergebnisse und darauf haben wir uns als Mannschaft auch eingestellt“, erklärt Gerguri.

Der ASC ist abgezockt, das haben wir in der letzten Saison gemerkt und auch in der Vorbereitung gesehen. Wir stellen uns auf einen harten Fight ein. Lirian Gerguri

Auch nach dem Start in die Saison will der Trainer weiter an den Schwachstellen seiner Mannschaft arbeiten: „Dadurch, dass wir einige Neuzugänge haben, ist es wichtig als Team eingespielt zu sein und einen guten Touch zu entwickeln. Das ist notwendig, um sich als Mannschaft auf dem Niveau einzufinden. Dieser Prozess wird die nächsten Wochen definitiv noch andauern.“

Zum Saisonauftakt spielen die Sportfreunde zuhause gegen den ASC 09 Dortmund. Gerguri zeigt sich von der Form des Gegners beeindruckt: „Dortmund hat sich in der Sommerpause gut verstärkt. Sie haben eine blitzsaubere Vorbereitung gespielt und damit ordentlich Selbstbewusstsein getankt.“ Tatsächlich konnten die Dortmunder jedes ihrer acht Testspiele gewinnen und zusätzlich den Einzug in die zweite Runde des Westfalenpokals sicherstellen.

Trotzdem lassen sich die Sportfreunde Siegen vor dem ersten Spiel nicht verunsichern. „Es wird ein dynamisches, aber auch ein robustes Spiel werden. Der ASC ist abgezockt, das haben wir in der letzten Saison gemerkt und auch in der Vorbereitung gesehen. Wir stellen uns auf einen harten Fight ein. Es wird auf die Details ankommen, um erfolgreich zu sein“, glaubt der Trainer der Sportfreunde.