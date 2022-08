Oberliga Westfalen: SF Lotte vor Auftakt gegen Großkreutz-Klub: „Kein normaler Aufsteiger”

Am ersten Spieltag der neuen Saison in der Oberliga Westfalen werden die Sportfreunde Lotte beim TuS Bövinghausen zu Gast sein. Lottes Trainer Fabian Lübbers freut sich auf die Partie.

Am ersten Spieltag wird es in der Oberliga Westfalen zum Duell zwischen den Sportfreunden Lotte und dem TuS Bövinghausen kommen. In der vergangenen Saison musste Lotte den Gang aus der Regionalliga in die Oberliga antreten. Bövinghausen hingegen stieg in der vergangenen Spielzeit aus der Westfalenliga in die Oberliga auf.

Um in Lotte den direkten Wiederaufstieg klar zu machen, wurde Fabian Lübbers als neuer Cheftrainer zu den Sportfreunden geholt. Doch auch Bövinghausen will den Durchmarsch in die Regionalliga schaffen. Im Gespräch mit RevierSport gab Lübbers einen Ausblick auf das Spiel seiner Mannschaft zum Auftakt gegen den Großkreutz-Klub und erklärte, warum der TuS „kein normaler Aufsteiger” sei.

„Wir freuen uns auf die Partie und fiebern dem Saisonstart natürlich entgegen. Ich denke, dass es eine sehr interessante Partie wird. Der TuS hat große Ambitionen und die finanziellen Möglichkeiten dafür sind bei ihnen definitiv vorhanden. In meinen Augen ist das kein normaler Aufsteiger wie beispielsweise Dellbrück und Gievenbeck, die einfach nur die Liga halten wollen. Da ist Bövinghausen wirklich anders”, erklärte Lübbers in Hinblick auf den Gegner zum Auftakt.

Lotte sieht sich nicht als Favorit

Im Duell Absteiger gegen Aufsteiger sollten die Rollen vor dem Anpfiff augenscheinlich klar verteilt sein. Dennoch sieht Lübbers seine Mannschaft vor dem Saisonauftakt nicht in der Favoritenrolle. Zwar lasse man sich von Namen wie Kevin Großkreutz nicht einschüchtern, dennoch werde Lotte mit dem nötigen Respekt an die Sache herangehen.

„Bövinghausen hat eine gute Mannschaft und sie haben Spieler mit sehr viel Potenzial. Ich denke nicht, dass wir als Favorit in die Partie gehen werden. Am ersten Spieltag weiß noch keine Mannschaft so richtig wo sie steht. Dementsprechend rechne ich mit einem Spiel auf Augenhöhe. Keine Mannschaft hat irgendwas geschenkt bekommen und jeder spielt zu Recht auf diesem Niveau”, erklärte Lübbers.

Die Sportfreunde aus Lotte werden dennoch alles versuchen, um das Auftaktspiel erfolgreich zu gestalten. Nach Aussagen des Trainers habe man zwar Respekt vor den Dortmundern, dennoch wolle der VfL auf „die eigenen Stärken vertrauen”. Diesen Respekt müsse man heutzutage einfach mitbringen, jedoch können die Sportfreunde an guten Tagen „jeden Gegner schlagen.”

Bevor es jedoch in der Oberliga Westfalen an den Start geht, trifft Lotte am kommenden Mittwoch im Westfalenpokal auf den FC Nieheim.