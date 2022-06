SF Lotte: Blankes Chaos am Lotter Kreuz! Trainer wieder weg, erster Zugang auch

Was ist denn bei den Sportfreunden Lotte los? Plötzlich sind der neue Trainer und der erste offiziell vorgestellte Zugang wieder weg. RevierSport kennt die Hintergründe.

Blankes Chaos am Lotter Kreuz! Als wäre der Abstieg in die Oberliga Westfalen für die Sportfreunde Lotte nicht bitter genug, geht es im Verein nun drunter und drüber.

Erst am 22. Mai 2022 hatte Lotte sehr stolz Heiner Backhaus als Trainer-Wunschlösung präsentiert. Und auch der 40-jährige ehemalige Profi (u.a. Rot-Weiss Essen und Arminia Bielefeld) war voller Tatendrang. "Gemeinsam wollen wir das ganze Umfeld wieder mit einem Fußball begeistern, der mit und ohne Ball angreift", kündigte Backhaus an.

Ich habe bei den Gesprächen wohl eine rosarote Brille aufgehabt. Zwei Wochen habe ich mir dann alles angeschaut und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass hier im Verein einfach keine Struktur erkennbar ist. Heiner Backhaus

Nur zwei Wochen später der Sportfreunde-Schock: Backhaus hat einen Rückzieher gemacht! Denn nach RevierSport-Informationen lag dem Familienvater, der in der Nähe von Hannover lebt, ein Vertragsangebot bis zum 30. Juni 2025 vor. Das Problem: Backhaus hatte bis dato nicht unterschrieben und wurde dennoch als Lotte-Trainer präsentiert - ohne (!) einen Vertrag unterzeichnet zu haben.

"Ich habe bei den Gesprächen wohl eine rosarote Brille aufgehabt. Zwei Wochen habe ich mir dann alles angeschaut und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass hier im Verein einfach keine Struktur erkennbar ist. Nichts, was mir zugesagt wurde, habe ich in meinen Beobachtungen wiedergefunden. Und, das will ich hier betonen: Das hat nichts mit Geld oder dem Vertragsinhalt zu tun. Es geht einfach um das ganze Drumherum. Bei allem Respekt für Lotte, das will ich mir nicht antun. Ich habe den Verantwortlichen mitgeteilt, dass ich keinen Vertrag unterschreiben werde", erklärt Backhaus gegenüber RevierSport.

Erster Zugang macht auch einen Rückzieher

Und es wird noch chaotischer am Lotter Kreuz: Nach dem Rückzieher des Trainers hat auch dessen erster Neuzugang schon das Weite gesucht. Ex-Bundesligaprofi Yanni Regäsel, mit dem Backhaus schon in Koblenz zusammenarbeitete, wird ebenfalls nicht für Lotte spielen. Auch er wurde offiziell vorgestellt, hatte aber ebenfalls noch gar keinen Arbeitsvertrag unterzeichnet. Heißt: Anfang Juni steht Regionalliga-Absteiger Sportfreunde Lotte ohne Trainer und ohne Spieler da.

Führt Backhaus' Weg in die Hauptstadt?

Derweil soll Backhaus nach RevierSport-Informationen bereits die ersten Gespräche mit neuen Klubs geführt haben. Regionalliga-Nordost-Meister BFC Dynamo scheint großes Interesse an Backhaus zu besitzen. "Ich stehe mit einigen Klubs in Kontakt. Der BFC ist zweifelsohne ein großer Traditionsverein. Aber entschieden ist noch nichts. Ich werde mir gut überlegen, was der nächste Schritt ist. Die Gespräche in Lotte waren mir eine Lehre", sagt Backhaus.

Stichwort BFC Dynamo: Christian Benbennek leistet bei den Berlinern seit zwei Jahren hervorragende Arbeit und ist sich mit den Verantwortlichen eigentlich über eine Vertragsverlängerung einig. "Es ist alles besprochen, wir sind uns einig. Ich werde verlängern. Es ist nur noch nicht unterschrieben, weil wir erst diese beiden Spiele bestreiten wollten", sagte der Fußballlehrer noch am Montag gegenüber der Bild-Zeitung. Doch auch Benbennek sollte wissen: solange die Tinte nicht trocken ist, ist nichts sicher...