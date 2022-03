TuRU Düsseldorf hat nach dem letzten Hinrundenspieltag der Oberliga Niederrhein Beschwerde eingelegt. Der TSV Meerbusch kann die Diskussion nicht nachvollziehen.

Nach dem letzten Hinrundenspieltag musste TuRU Düsseldorf in die Abstiegsrunde der Oberliga Niederrhein. Dass dies passiert ist, weil die Landeshauptstädter den direkten Vergleich gegen den punktgleichen TSV Meerbusch verloren haben, stieß dem Klub um Präsident Manuel Rey sauer auf. Sie haben Beschwerde eingelegt gegen die Regularien des Verbands.

Der andere betroffene Klub kann derweil den ganzen Bohei um die Qualifikation durch direktem Vergleich nicht verstehen. „Unser Trainer hat zwar gegenüber der Presse zugegeben, dass er davon nichts wusste. Wir wussten es aber. Deswegen verstehen wir die Diskussion überhaupt nicht, die in den Medien oder den sozialen Netzwerken stattfindet.“, äußert Meerbuschs Sportlicher Leiter Christoph Peters sein Unverständnis.

Bei der Oberliga-Tagung am 3. August sei über das Thema gesprochen, für den TSV Meerbusch war Horst Riege vor Ort, für die TuRU nach Meerbusch-Aussage Petra Duhr. „Es wundert uns, warum die darüber nicht in Bilde gewesen sind“, sagt Peters weiter. Er selbst hatte sich eine Woche vor der Entscheidung informiert, was passiert, wenn beide Teams verlieren sollten. Zudem sind die Durchführungsbestimmungen für die Saison seit dem 5. August endgültig und auf der Webseite des FVN einsehbar. "Wer lesen kann, ist klar im Vorteil", sagt Peters. Für ihn sind die Verhältnisse in Bezug auf die Auf- und Abstiegsrunde bereits geklärt. Das liegt auch daran, dass ihr erstes Spiel gegen den 1. FC Kleve bereits am kommenden Samstag stattfinden wird.

Warum der FVN in Zeiten von Videokonferenzen und Co. nicht auf ein Eilverfahren setzt, kann Peters wiederum auch nicht nachvollziehen. Die Deadline für die bereits abgegebene Stellungnahme war für Freitag 18 Uhr festgesetzt, also nicht einmal 24 Stunden vor dem nächsten Meisterschaftsspiel der Meerbuscher. Dass sich an der Zuordnung der Klubs noch etwas ändert, glaubt Peters wiederum nicht: „Wir sind da nicht nur zuversichtlich, das Ding ist erledigt.“ Peters weiter: „Wir verstehen den Ansatz der TuRU nicht. Wir finden den Ansatz der TuRU falsch. Der Antrag ist aus unserer Sicht abzuweisen.“