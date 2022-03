Am Sonntag geht die Oberliga Niederrhein in die Rückrunde, die aus Auf- und Abstiegsrunde besteht. Bei zweiterer haben wir uns die Duelle untereinander angeschaut.

Am kommenden Sonntag beginnt der womöglich spannendste Abstiegskampf aller Zeiten in der Oberliga Niederrhein. Elf Wochen lang gibt es direkte Duelle darum, nicht in die Landesliga absteigen zu müssen.

Nach aktuellem Stand in der Regionalliga West wird es sechs Teams am Ende definitiv treffen. Sollten am Ende der Saison allerdings der KFC Uerdingen, der VfB Homberg, der SV Straelen und die U23 von Borussia Mönchengladbach absteigen, müsste sogar noch ein siebtes Team den bitteren Gang in die Landesliga antreten müssen.

Um die Kräfteverhältnisse kurz vor Beginn noch einmal zu veranschaulichen, haben wir die direkten Duelle der Teams zusammengefasst, die nun in der Abstiegsrunde vertreten sind.

So sieht die Tabelle aus

1. (1) TuRU Düsseldorf 21 Punkte, 17:12 2. (5) Teutonia St. Tönis 19 Punkte, 24:13 3. (3) FC Kray 19 Punkte, 24:21 4. (7) SC Düsseldorf-West 17 Punkte, 16:13 5. (8) Cronenberger SC 17 Punkte, 14:12 6. (2) Union Nettetal 16 Punkte, 18:16

7. (6) TV Jahn Hiesfeld 16 Punkte, 22:21 8. (10) SC Velbert 15 Punkte, 19:14 9. (4) FSV Duisburg 15 Punkte, 20:14 10. (11) SF Niederwenigern 10 Punkte, 18:26 11. (12) Mönchengladbach 10 Punkte, 14.34 12. (9) Sterkrade-Nord 8 Punkte, 17:26

In den Klammern steht die Position, die das Team in der aktuellen Abstiegsrundentabelle inne hat.

Anmerkung: Bei Punktgleichheit zählt in der Oberliga Niederrhein zu erst der direkte Vergleich. Teutonia St. Tönis entscheidet den direkten Vergleich gegen Kray mit 3:2 für sich. Zudem besiegte der SC Velbert den FSV Duisburg im direkten Aufeinandertreffen mit 2:0, Niederwenigern besiegte Mönchengladbach mit 2:1. Das Spiel Düsseldorf-West gegen Cronenberg endete Unentschieden, somit ist hier das Torverhältnis ausschlaggebend.