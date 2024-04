Ansage aus dem Keller! Der TSV Meerbusch haucht sich im Abstiegskampf wieder neues Leben ein. Durch den Heimsieg gegen den KFC Uerdingen lebt der Verein wieder.

Während der KFC Uerdingen sich keinen Vorteil im Aufstiegsrennen ergattern konnte, hat der TSV Meerbusch mit dem 3:1-Erfolg über die Krefelder ein eindrucksvolles Lebenszeichen aus dem Keller der Oberliga Niederrhein gesendet.

Es war ein Ergebnis, mit dem der neutrale Zuschauer nun wirklich nicht unbedingt rechnen konnte. Das Schlusslicht der Tabelle schlägt den Aufstiegsaspiranten und bewies derweil eiskalte Abschlussqualitäten. Drei Torschüsse gab der KFC her und alle drei Möglichkeiten nutzte der TSV. So war die Partie bereits zur Halbzeit so gut wie entschieden.

Samir Sisic, Coach der Meerbuscher, erwähnte unter der letzten Woche bereits, dass die Niederlage dem Verlierer "brutal weh tun wird". Der TSV hätte sich den Klassenerhalt ziemlich sicher von der Liste streichen können, wenn sie verloren hätten. Durch den Sieg ist der möglicherweise rettende Platz 15 nur noch drei Zähler entfernt.

Umso wichtiger war dieser Heimsieg für Sisic und Co. Läutet der TSV Meerbusch durch den Dreier die Wende ein? "Das erhoffen wir uns natürlich. Die drei Punkte waren schon einmal goldwert und aufgrund der ersten Hälfte auch nicht unverdient. Aber: die Devise lautet, weiterzumachen. Wir dürfen nicht mehr kleckern, sondern nur noch klotzen", erklärt Sisic.

Entscheidend wird demnach wohl der Abstiegskracher am kommenden Wochenende sein. Meerbusch muss auswärts zum direkten Tabellennachbarn, den Sportfreunden Hamborn 07. Bei einem Sieg ist der TSV nicht nur wieder völlig im Rennen, sondern besitzt richtig gute Karten auf den Klassenerhalt. Im Fall der Niederlage sähe die Situation fast schon wieder aussichtslos aus.

Coach Sisic ist sich dessen vollkommen bewusst: "Es geht nun erneut darum, das Ding mal zu ziehen. Am Wochenende treffen zwei Mannschaften aufeinander, denen ein Remis nicht hilft, sondern die zum Siegen verdammt sind. Mehr Abstiegsduell geht nicht. Wir müssen zeigen, dass wir aus so einer Situation entkommen können."