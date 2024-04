Uerdingen-Desaster: Schneckenrennen um Regionalliga - Will denn keiner aufsteigen?

Wahnsinn in der Oberliga Niederrhein. Die Top-Teams spielen so, als wolle keiner aufsteigen. Und aktuell kann das wirklich passieren.

Was für eine kuriose Saison in der Oberliga Niederrhein. Nach der 1:3 (0:3)-Pleite des KFC Uerdingen beim TSV Meerbusch und dem 1:3 von Ratingen gegen Baumberg droht der Oberliga die Tatsache, dass am Ende niemand aufsteigt.

Spitzenreiter Baumberg verzichtet auf die Lizenz, ebenso der neue Zweite aus Schonnebeck. Sollte der VfB Hilden auf den dritten Platz klettern, die Hildener haben auch keine Regionalliga-Lizenz beantragt, dann steigt keine Mannschaft auf.

Denn ein potenzieller Aufsteiger - eine Lizenz haben der KFC Uerdingen, Ratingen 04/19 und der ETB SW Essen beantragt - muss sportlich einen der ersten drei Plätze belegen.

Ansonsten geht kein Team hoch. Und Ratingen und Uerdingen arbeiten derzeit im Gleichschritt daran, dass genau dieses Szenario eintritt. Ratingen verlor drei der letzten vier Partien.

Die Uerdingen liefen etwas runder, aber sie haben immer wieder Aussetzer dabei. So zum Beispiel das 1:3 in Nettetal, nun die Blamage beim Vorletzten - als es bereits nach 35 Minuten 0:3 stand.

Selbst die große Chance kurz nach dem Wechsel zum 1:3 vergaben die Krefelder in Form von Dimitrios Touratzidis, der einen Elfmeter verschoss. Wenig später gab es noch einen Strafstoß, der saß, Alexander Lipinski verkürzte für den Favoriten.

So spielten der TSV Meerbusch und der KFC Uerdingen Meerbusch: Geraedts - Hoff, Gae, Numakunal, Kempkens - Boldt (90. Ayan), Roeber - Ballah (90. Harth), Benktib, Ayinia - Uzun (90. Gutaj) Uerdingen: Gomoluch - Schlösser (87. Shepard), Blum, Ribeiro (79. Funk), Talarski - Odenthal (46.Weber), Härtel - Päffgen, Touratzidis, Yanagisawa (46. Gonda) - Lipinski (66. Klein) Tore: 1:0 Benktib (19.), 2:0 Ballah (30.), 3:0 Boldt (35.), 3:1 Lipinski (53.) Schiedsrichter: Sven Heinrichs Gelb-Rot: Touratzidis (82.)

In der Folge gab es Chancen auf beiden Seiten, die allesamt vergeben wurden. Zwischendurch drohte der Partie sogar der Abbruch, nachdem Uerdinger Zuschauer nach einer Rudelbildung die Meerbusch-Akteure mit Getränken bewarfen.

Durch diese Aktion gab es eine Pause, nach der der KFC nicht mehr in die Begegnung fand. Daher blieb es beim 1:3 - zu allem Überfluss handelte sich Touratzidis noch Gelb-Rot ein und fehlt in der kommenden Begegnung. Und das war in der Tat ein Platzverweis für Dummheit, denn er kassierte die Gelben Karten für einen Schuss in die Zuschauer, dann eine wegen Reklamierens.

Weiter geht es für Meerbusch am Sonntag (28. April, 15 Uhr) mit dem Kellerduell in Hamborn. Der KFC Uerdingen spielt am Samstag (27. April, 18 Uhr) zu Hause gegen Adler Union Frintrop.