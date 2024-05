23 Jahre lang leitete Andreas Kersting die sportlichen Geschicke in Rhynern. Am Saisonende ist Schluss - und seinen Nachfolger hat er bereits gefunden.

Der SV Westfalia Rhynern hat am Freitag eine überraschende Nachricht verkündet: Andreas Kersting wird den Posten als Sportlicher Leiter zum 30. Juni nach langen 23 Jahren im Amt räumen. Der 55-Jährige möchte künftig kürzertreten - und hat dafür gleich einen Nachfolger gefunden. David Schmidt übernimmt die Rolle ab Juli.

Kersting lief bis 2000 selbst für die Westfalia auf und kehrte 2001 als Sportlicher Leiter zum damaligen Verbandsligisten zurück. "Andi hat damals quasi den Verein gerettet“, blickte Rhynerns Vorsitzender Arnulf Kleine im "Westfälischen Anzeiger" zurück. "Er hat in den vielen Jahre unglaublich tolle Arbeit geleistet und ein super Netzwerk aufgebaut, von dem der Verein immer wieder profitiert hat."

Der Mann, der entscheidenden Anteil daran trägt, dass Rhynern mittlerweile eine feste Größe in der Oberliga Westfalen ist und in der Saison 2017/18 sogar Regionalliga spielen durfte, wollte eigentlich schon mit 50 Jahren aufhören. "Das habe ich jetzt zwar um ein paar Jährchen verfehlt. Aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um zu sagen, es reicht."

Damit, dass man in dieser Saison den eigenen Erwartungen auf Platz elf liegend hinterherläuft, habe die Entscheidung aber nichts zutun. "Die Gedanken habe ich mir schon länger gemacht. Jetzt haben wir mit David den passenden Nachfolger gefunden, der den Verein sehr gut kennt und in Bockum-Hövel klasse Arbeit geleistet hat."

Schmidt musste "nicht allzu lange überlegen"

Schmidt war selbst von 2009 bis 2016 für die Westfalia am Ball und führte anschließend die SG Bockum-Hövel als Trainer und Sportlicher Leiter aus der Bezirks- in die Westfalenliga. Vor zwei Wochen hatte sich Schmidt dazu entschieden, beim abstiegsbedrohten Klub zurückzutreten.

"Ich musste dann nicht allzu lange überlegen, als Andi mich gefragt hatte, ob ich mit in die Sportliche Leitung einsteigen will", betonte Schmidt und begründete: "Ich habe mich in meiner Zeit als Spieler in Rhynern immer wohl gefühlt. Und jetzt mit der hervorragenden Infrastruktur ist das bei der Westfalia eine sehr reizvolle Aufgabe." Gemeinsam mit Team-Manager Max Schulte ist der 35-Jährige ab Sommer für die sportliche Ausrichtung des Oberligisten Verantwortlich.