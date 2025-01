Grund zur Freude für Sascha Behnke: Der Trainer von Landesligist ESC Rellinghausen kann vier starke Neuzugänge bereits zur Rückrunde begrüßen.

Mit vier Neuzugängen geht der ESC Rellinghausen in die Rückrunde der Landesliga Niederrhein 2. Zur Freude von Sascha Behnke. „Das sind alles Verstärkungen, die eher Sommertransfers sind“, zeigt sich der ESC-Trainer begeistert. „Da haben wir wirklich auch Glück gehabt.“

Der vermeintlich „dickste Fisch“ ist Luka Bosnjak. In der Hinrunde spielte er noch bei Aufsteiger VfB Bottrop, nun schnürt der 27-Jährige seine Schuhe beim ESC. „Da hat das Drumherum mit der Mannschaft gepasst“, erklärt Behnke den Wechsel des Mittelfeldspielers. „Er hat so auch eine kürzere Fahrt und kann so nochmal einen anderen Druck haben.“

Ebenfalls neu dabei ist Tristan Richter, der von Ligarivale Blau-gelb Überruhr verpflichtet werden konnte. „Da waren wir zwei Jahre dran. Eigentlich ging es um den Sommer, aber während der Gespräche haben wir Nägel mit Köpfen gemacht“, verrät der Trainer. „Da hat Überruhr im dann auch keine Steine in den Weg gelegt - auch wenn sie eigentlich keine Spieler abgeben wollten“, ist Behnke dankbar.

Auch Malick-Montell Mourtala wechselt innerhalb der Liga. Zuletzt war der Verteidiger beim VfB Speldorf aktiv. Nicht nur das eint Richter und Mourtala – auch an letzterem war Behnke zwei Jahre dran. „Er soll unsere Defensive verstärken und seine Erfahrung auch verbal einbringen."

Neuzugang Nummer vier ist Nils Ruf, der von Adler Union Frintrop nach Rellinghausen wechselt. Nachdem er dort neben einem Einsatz in der Landesliga fünfmal für die Reserve in der Kreisliga A auflief, soll er sich nun auf der Bühne Landesliga präsentieren können. Behnke: „Er wurde uns empfohlen und wir geben ihm nun die Plattform. Erstmal soll er ankommen, Spaß haben und hat alle Zeit. Wenn es sehr gut läuft, kann er aber auch die Nummer eins werden.“

Ab Februar zeigt sich dann, wie gut und schnell die Neuzugänge ihren Platz in der Mannschaft gefunden haben. Zum ersten Pflichtspiel des Jahres ist der ESC Rellinghausen im Ligabetrieb am 9. Februar (15 Uhr) gegen den SV Budberg gefordert. Überwintert haben die Essener auf Tabellenplatz sieben.