Der FC Kosova Düsseldorf plant den Durchmarsch in die Oberliga. Für dieses Unterfangen hat sich der Tabellenzweite der Landesliga Niederrhein 1 nun hochkarätig verstärkt.

Vor zwei Jahren spielte der FC Kosova Düsseldorf noch in der Kreisliga, seitdem ist viel passiert. Der Verein wächst nämlich rapide und träumt vom Durchmarsch in die Oberliga. Zur Winterpause ist die Ausgangslage ziemlich gut, der FC Kosova belegt Platz zwei in der Landesliga Niederrhein 1.

Nun hat sich der Klub aus der Landeshauptstadt hochkarätig verstärkt: Leonard Lekaj und Bezim Fazlija wechseln nach Düsseldorf. Beide Akteure waren zuletzt in der Oberliga Niederrhein unterwegs.

Lekaj kommt vom SC Union Nettetal, wo er in dieser Saison 13 Spiele absolvierte. Der 34-Jährige, der zuvor auch für den 1. FC Mönchengladbach, Grün-Weiß Holt, den 1. FC Viersen und den SC Rheindahlen spielte, soll die Düsseldorfer mit seiner Erfahrung von 164 Oberliga-Einsätzen (21 Tore und 22 Vorlagen) unterstützen.

Fazlija, ein 1,91 Meter großer Verteidiger, wechselt von der Überraschungsmannschaft SC St. Tönis zu den Düsseldorfern. Fünfmal kam er in dieser Oberliga-Saison zum Einsatz. Erst im Sommer ging er zum SC, zuvor lief er in zehn Partien für den Mülheimer FC auf. Der 21-Jährige machte seine ersten Schritte in der Landesliga beim SC Velbert (22 Spiele, drei Tore), zuvor durchlief er die Jugendabteilungen des ETB Schwarz-Weiß Essen und der SG Essen-Schönebeck.

Nicht auszuschließen, dass der FC Kosova den Transfermarkt weiter im Blick behält, schließlich kämpft der amtierende Bezirksliga-Meister gemeinsam mit dem VfL Jüchen-Garzweiler und dem FC Remscheid um den Aufstieg.

Auf der Abgangsseite hat sich im Team von Trainer Mohamed El Mimouni ebenfalls etwas getan: Neben Shkelqim Hyseni, der zum SC Unterbach wechselt, und Aljusan Jasarov, der im Dezember schon für den Lohausener SV aufgelaufen ist, verlässt auch Eliot Cakolli den Tabellenzweiten. Der 28-Jährige schließt sich dem Cronenberger SC an und wird damit demnächst als Gegner des FC Kosova auflaufen.