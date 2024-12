Die SSV Buer sorgt mit einer jungen Mannschaft in der Landesliga Westfalen 3 für Furore. Für die restliche Saison gibt es ein besonderes Ziel.

Die SSV Buer grüßt zur Winterpause in der Landesliga Westfalen 3 von der Tabellenspitze, hat beste Aussichten auf den Aufstieg. Und dennoch gibt es noch Kleinigkeiten, an denen es zu arbeiten gilt.

Dass die „Rothosen“ gerne bis zum Ende oben mitspielen wollen, dürfte kein Geheimnis sein. Das betonte auch noch mal die Verpflichtung von Torjäger Seyit Ersoy Mitte Dezember, der zuletzt für den VfB Bottrop spielte und in der Rückrunde nun für die Bueraner auf Torejagd gehen wird.

Der 37-Jährige dürfte der jungen Mannschaft helfen, den nächsten Schritt in der bislang schon guten Entwicklung zu gehen.

Misel Zec, Trainer der SSV Buer, über

…die bisherige Saison in der Landesliga Westfalen 3: „Wir haben einiges aus den letzten Jahren mitgenommen, wo wir uns verbessern wollten, und haben das auch getan. Deshalb sind wir mit der Hinrunde auch sehr, sehr zufrieden.“

…den schönsten Moment in der bisherigen Saison: „Generell die Mannschaft und das Klima in der Mannschaft sticht jeden Sonntag und in jedem Training heraus. Jedes Spiel ist für uns ein Highlight, muss ich ehrlich sagen. Ob es der erste Spieltag war, oder das erste Spiel der Rückrunde gegen YEG Hassel – Derbys sind immer geil. Unsere Mannschaft geht in jedes Spiel, als ob es ein Endspiel wäre.“

…den schlimmsten Moment in der bisherigen Saison: „Da ist natürlich die Verletzung von Turgay Altuntas. Verletzungen sind nie schön, aber dass der Junge jetzt einen Kreuzband- und Meniskusriss hat - da ist alles kaputt - ist schon nicht schön.“

…die Ziele für 2025 und was noch im Winter passiert: „Wir wollen viele Spiele zu Null spielen. Wir haben vergangene Saison nur eins zu Null gespielt, in dieser Saison sind es schon sieben. Daran haben wir gearbeitet. Das zeichnet aus, wo wir gerade stehen. Wir werden noch Gespräche führen, sind aber auch ein Verein, der nicht so viel Geld hat. Wir werden nichts Verrücktes tun. Wir müssen schauen, was man machen kann. Aber ehrlich gesagt, brauchen wir keinen. Leider ist die Verletztenliste länger geworden. Aber wir haben einen Kader, der jung ist und Bock auf Fußball hat.“