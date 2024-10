Tabellenletzter der Landesliga Niederrhein 2 ist die Spielvereinigung Steele. Am Freitag steht ein echter Abstiegskracher gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten FC Kray an.

Für die Spielvereinigung Steele steht am Freitag, den 11. Oktober, das nächste wichtige Spiel in der Landesliga Niederrhein 2 an. Ab 19 Uhr ist die Mannschaft von Trainer Dirk Möllensiep beim FC Kray zu Gast.

Ein Derby und vor allem ein echtes Abstiegsduell. Die Steeler stehen mit nur einem Sieg aus neun Partien auf dem letzten Tabellenplatz. Doch auch die Krayer sind nicht wirklich besser in die Saison gestartet und stehen mit neun Punkten ebenfalls auf einem Abstiegsplatz.

Ein echtes, sogenanntes „Sechs-Punkte-Spiel“. Das sieht auch Möllensiep so: „Wir wissen, wie wichtig diese Partie ist. Die letzten Wochen waren für die Mannschaft und auch für das Trainerteam sehr hart. Wir haben aber unter der Woche noch einmal viel analysiert und besprochen.“

Ein großes Problem bei Steele: Die Defensive. Die Mannschaft kassiert einfach zu viele Gegentore. Die schlechteste Abwehr der Liga hat bereits 29 Gegentore schlucken müssen.

Dafür läuft die Offensive der Steeler sehr gut. Bereits 18 Mal traf das Team von Möllensiep und hat damit acht Tore mehr geschossen als der FC Kray. Doch das bringt, wie die letzten Spiele zeigen, nicht viel, denn: Trotz jeweils einer 2:0-Führung gegen direkte Konkurrenten verloren die Steeler die vergangenen zwei Partien noch.

Im Derby gegen Kray erwartet der 54-Jährige einen anderen Auftritt seiner Mannschaft: „Ich erwarte, dass, wenn wir wieder in Führung gehen sollten, wir diese nicht wieder herschenken. Die Jungs müssen es schaffen, über einen längeren Zeitraum konzentriert zu bleiben. Wir müssen als gesamte Mannschaft besser verteidigen.“

Abzuwarten bleibt, ob die Steeler überhaupt in Führung gehen werden. Möllensiep rechnet damit, dass Kray alles versuchen wird, um früh in Führung zu gehen: „Ich gehe davon aus, dass Kray versucht, uns früh unter Druck zu setzen. Sie werden alles tun, um das erste Tor zu erzielen, um uns dann hinten herauszulocken. Für uns geht es darum, lange die Null zu halten und die Möglichkeiten, die wir bekommen, effizient zu nutzen.“

Ein effizienter Stürmer, der dabei fehlen wird, ist Timo Nickel. Der Top-Torjäger der Steeler, der bereits fünf Mal erfolgreich war, wird noch angeschlagen ausfallen. Für Möllensiep ist die Gefahr einer schwerwiegenderen Verletzung zu groß.

Generell ist die Personalsituation bei den Steelern angespannt. Durch viele verletzte und angeschlagene Spieler wird Möllensiep auf Akteure aus der A-Jugend und der 2. Mannschaft zurückgreifen müssen. Insgesamt werden in Kray vermutlich 14 fitte Spieler im Kader stehen.