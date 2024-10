Das ist mal ein echter Kracher für den VfB Speldorf: beruflich bedingt verschlägt es den Torschützenkönig der vergangenen Oberliga-Niederrhein-Saison nach Mülheim.

Bei der SpVg Schonnebeck spielt Calvin Küper in dieser Saison kaum noch eine Rolle. Das liegt nicht an dem, was der 24-Jährige kann oder nicht kann, sondern zum einen an einem unfassbar gut funktionierenden Sturmduo und zum anderen an geringerer Trainingsbeteiligung Küpers.

Die wiederum hängt mit seinem Beruf zusammen, weshalb er nun zum Winter die Konsequenzen ziehen und seine Zelte in Essen abbrechen wird. Wie der Landesligist VfB Speldorf mitteilte, wird Küper stattdessen bei den Mülheimern aufschlagen.

"Ich freue mich sehr, ab Winter dann doch endlich zum VfB zu wechseln. Da sich meine berufliche Situation jetzt nochmal geändert hat, bin ich sehr glücklich darüber, dass die Rahmenbedingungen perfekt passen und ich jetzt endlich mein Versprechen von vor einem Jahr einlösen kann", sagte Küper über einen Wechsel nach Speldorf, der schon einmal im Raum stand.

Mit 22 Saisontoren war Küper in der vergangenen Oberliga-Niederrhein-Kampagne bester Schütze und wurde Torschützenkönig. Auch in der laufenden Saison war er schon dreimal erfolgreich, obwohl er gerade 100 Einsatzminuten auf dem Zettel stehen hat.

Sportlich fängt Schonnebeck den bevorstehenden Abgang schon jetzt auf. Bei den Schwalben sprechen sie alle über Conor Tönnies und Arne Wessels. Das Sturmduo funktioniert überragend und steht zusammen schon bei 21 Saisontoren. 15 davon entfallen auf Wessels.

Routinier Matthias Bloch, der die Youngsters bereits aus der Jugend kennt, ist vom Talent der beiden mehr als nur überzeugt: "Mit so guten Jungs habe ich noch nie zusammengespielt. Es ist außergewöhnlich, was die beiden hier momentan abliefern", sagte er nach dem 8:1-Sieg gegen Vorjahres-Meister Baumberg.

Weiter sagte er: "Es ist außergewöhnlich, was auch medial gerade um die beiden passiert. Sie stechen natürlich mit ihren Leistungen nochmal besonders aus dieser Mannschaft heraus."

Das hat Küper im vergangenen Jahr auch getan. Jetzt macht er in der Landesliga Niederrhein 2 weiter. Dort steckt der VfB Speldorf im Abstiegskampf.