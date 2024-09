Beim Landesligisten ESC Rellinghausen gab es noch einmal eine Kaderveränderung. Ein neuer Spieler ist da, Julian Bluni ist weg.

Der ESC Rellinghausen ist mit einem Sieg und zwei Niederlagen in die Landesliga-Saison 2024/2025 gestartet und hat noch einmal einen Zu- und Abgang zu vermelden.

Kurz vor Ende der Wechselfrist konnten die Essener mit Athanasios Xiros noch einen Spieler verpflichten. Der 24-jährige Offensivspieler kommt von TVD Velbert zum Krausen Bäumchen. Xiros kann immerhin 43 Einsätze in der Oberliga vorweisen.

"Bevor er dorthin wechselte, versuchte ESC-Trainer Sascha Behnke schon einmal sein Glück, nun hat es endlich geklappt. Der spielstarke Mittelfeldspieler fühlt sich auf den Außenbahnen und in der Zentrale gut aufgehoben und soll unser Spiel nach vorne weiter beleben", heißt es vom Vorstand des ESC Rellinghausen.

Derweil hat Julian Bluni den Landesligisten verlassen. Der 30-jährige Mittelfeldspieler, der in seiner Laufbahn 15 Einsätze in der Regionalliga und 45 Spiele in der Oberliga absolvierte, bleibt in Essen und kehrt zu seinem Heimatverein Heisinger SV zurück.

Riad Jabeur, Sportchef des Heisinger SV, erklärte gegenüber RevierSport: "Wir haben uns kurz vor dem Ende der Transferperiode noch einmal mit Julian Bluni vom ESC Rellinghausen verstärkt. Er ist einst vom Heisinger SV weggegangen und hat dann eine beachtliche Vita hingelegt. Julian hat in der Regional- und Oberliga gespielt. Und zuletzt eben beim ESC in der Landesliga. Wir waren hartnäckig und haben es nun geschafft ihn zurück zum Baldeneysee zu holen. Er ist für die Kreisliga A mit gerade einmal 30 Jahren natürlich eine Waffe für uns. Wir freuen uns, dass wir die Mannschaft weiter verstärken konnten."

Das Team von Trainer Slavko Franjic hat sich den Bezirksliga-Aufstieg auf die Fahne geschrieben. Nach drei Spielen und drei Siegen grüßt der HSV schon von der Spitze. "Wir wollen den Fokus und die Konzentration weiter hochhalten und unseren guten Saisonstart bestätigen", betont Jabeur.