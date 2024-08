Die Sportfreunde 97/30 Lowick unterlagen im Niederrheinpokal erwartungsgemäß dem Regionalligisten Wuppertaler SV mit 0:6. Jetzt wartet der Oberliga-Absteiger Hamborn 07.

Das erste Pflichtspiel der Saison für die Sportfreunde 97/30 Lowick hatte es in sich: Im Niederrheinpokal kam der Regionalligist Wuppertaler SV an die Eichenallee, der sich ohne Probleme mit 6:0 durchsetzen konnte.

Lowick-Trainer Niklas Schemmer sieht dennoch Fortschritte im Vergleich zum Vorbereitungsbeginn: "Unser erstes Testspiel haben wir auch gegen einen Regionalligisten gemacht mit dem 1. FC Bocholt. Da haben wir 0:9 verloren und hatten wirklich gar keinen Stich, auch in den Zweikämpfen." Das sei gegen den WSV anders gewesen. "Diesmal hat man gesehen, dass wir jetzt voll im Saft sind, dass wir anders mithalten konnten", ergänzt er.

Sonntag startet für Lowick die neue Landesliga-Saison direkt mit einem namhaften Gegner: Es gilt, den Oberliga-Absteiger SF Hamborn 07 zu bezwingen. Die Sommervorbereitung lief gut, Sonntag wird es dann ernst. "Am Ende ist dann egal, ob die Vorbereitung gut oder schlecht war, der erste Spieltag zeigt dann das wahre Gesicht. Mit Hamborn erwartet uns direkt sein sehr guter Gegner als Absteiger. Aber auch da fahren wir hin, um drei Punkte zu holen", sagt Schemmer.

Immerhin sei der Kader im Sommer zu großen Teilen zusammengeblieben. Schmerzlich vermissen wird Lowick aber Torjäger Taric Boland, der in der vergangenen Landesliga-Spielzeit 24 Tore erzielte und damit Top-Torschütze der Sportfreunde war. Dieser ist von einem Bocholter Stadtteil in den nächsten abgewandert: Mit dem SV Biemenhorst geht er jetzt in der Oberliga auf Torejagd. Im Niederrheinpokal traf er im ersten Pflichtspiel gleich vierfach für seinen neuen Club beim 11:1 Kantersieg gegen SV Straelen.

"Wir haben aber auch gute Neuzugänge geholt, sodass wir zuversichtlich sind, dass wir mit einem Stamm, der hier über Jahre spielt und ein paar guten Ergänzungen, eine ordentliche Rolle spielen können", sagt Schemmer. In der vergangenen Saison schaffte es Lowick unter die Top Fünf.

"Aber aufgrund der brutal ausgeglichenen Liga und der hochkarätigen Verstärkung, die da viele Vereine aus dem Ruhrgebiet getätigt haben, hoffen wir erstmal, dass wir uns schnellstmöglich von unten distanzieren und dann möglichst viele Punkte sammeln", gesteht der ehemalige Videoanalyst des 1. FC Bocholt. Er stapelt nach einer guten Landesliga-Saison also erstmal tief, was die Ambitionen der Sportfreunde angeht.