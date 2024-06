Danny Rankl, eine Institution der Oberliga Niederrhein, wird eine Etage tiefer gehen. Der neue Verein des Torjägers steht fest.

333 Oberligaspiele, 191 Tore! Was ist das bitte für eine starke Bilanz? Diese gehört in die Vita von Danny Rankl.

Seit 2010/2011 - abgesehen von einer halbjährigen Landesliga-Unterbrechung in der Serie 2017/2018 beim SV Sonsbeck - geht Rankl in der Oberliga Niederrhein auf Torejagd. Damit ist nun Schluss.

Der 35-jährige Stürmer hat sich dem Landesliga-Aufsteiger GSV Moers angeschlossen. An Rankl waren nach RevierSport-Informationen viele Klubs dran, darunter auch Bezirksligist GSG Duisburg.

"Ich bin vor acht Monaten Papa geworden und den ganzen Oberliga-Aufwand, inklusive der Fahrten nach Kleve, wollte ich meiner Familie und mir nicht mehr antun", erklärt Rankl, der die letzten drei Jahre für den 1. FC Kleve (84 Spiele, 36 Tore) auf Torejagd ging.

"Bei mir haben sich viele Vereine gemeldet. Doch die Tendenz ging relativ schnell Richtung GSV. Ich kenne Teammanager Patrick Iversen ganz gut. Und mit ihm sowie dem Trainer hatte ich auch hervorragende Gespräche. Einen Teil der Mannschaft kenne ich auch. Im Endeffekt hat das Gesamtpaket in Moers gepasst", ergänzt Rankl, der in Rheinberg lebt und in Duisburg arbeitet.

Als er zur Saison 2017/2018 für wenige Monate zum SV Sonsbeck in die Landesliga wechselte, erzielte er in sieben Einsätzen sieben Tore. Mit dieser Top-Quote will er nun in der Landesliga im Trikot des GSV Moers weitermachen. "Die Liga ist schon anspruchsvoll. Doch mein Anspruch ist es immer, meinen Kollegen mit vielen Toren weiterzuhelfen. Das werde ich auch in Moers versuchen", betont der Angreifer.

So sieht die Landesliga Gruppe 2 in der Saison 2024/2025 aus

SV Scherpenberg

1. FC Lintfort

SV Budberg

GSV Moers

SF Hamborn 07

VfB Speldorf

Arminia Klosterhardt

VfB Bottrop

PSV Wesel-Lackhausen

BW Dingden

DJK SF Lowick

ESC Rellinghausen

DJK Adler Union Frintrop

DJK Blau-Weiß Mintard

SpVgg Steele

FC Kray

SG Essen-Schönebeck

FC BG Überruhr

Staffelleiter: Martin Schürmann

Stellvertreter: Stephan Kahse