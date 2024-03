Der SV Vestia Disteln will seine Hausaufgaben in der Landesliga Westfalen 3 schnell erledigen. Insgesamt bleiben 16 Spieler aus dem aktuellen Kader dem Klub treu.

Bereits Mitte Januar hatte der SV Vestia Disteln die ersten Verlängerungen für die kommende Saison unter Dach und Fach gebracht. Diese Planungen hat der Klub aus der Landesliga Westfalen 3 weiter vorangetrieben. Elf weitere Akteure haben ihre Zusage für die kommende Saison gegeben.

Der Klub aus Herten kann sich über die Zusagen der beiden Top-Torjäger der jüngeren Vergangenheit freuen - Yannick Goecke und Philipp Müller stürmen weiter gemeinsam für Vestia Disteln. „Yannick ist in absoluter Topform und nach dem Abgang von Yakup Köse für die jungen Spieler noch wichtiger geworden“, sagte Teamchef Martin Schmidt.

Neben dem Stürmer-Duo haben auch Kapitän Sven Hahnenkamp, Max Sellinat, Timo Schmidt, Fabian Lohmeyer, Philipp Amft, Felix Altehage, Jan-Philipp Schramm, Kevin Kenzlers und Jonas Weeke ihre Verträge für die kommende Saison verlängert.

Damit aber nicht genug. Mit Linus Waldner vom TuS 05 Sinsen und Tom Gola aus der U19 des TuS Haltern am See stehen auch die ersten beiden Neuzugänge für die kommende Saison fest. Golas Bruder Kevin spielt bereits bei Vestia Disteln. „Tom hat in der Jugend viele Erfahrungen im überkreislichen Fußball sammeln können und spielt momentan mit seiner Mannschaft in der Westfalenliga. Wir glauben, dass er das Potential hat, sich auch bei uns durchzusetzen“, sagte Schmidt.

Trainer-Team bleibt ebenfalls

Aber auch neben dem Platz herrscht nun Klarheit. Daniel Koseler und Martin Schmidt selbst werden auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen. Das Duo habe zwar Begehrlichkeiten bei anderen Klubs geweckt, bleiben ihrem Verein aber treu. „Daniel ist das größte Trainertalent im Vest, daran besteht für mich kein Zweifel“, sagt Schmidt, der auch Co-Trainer ist.

Dass die aktuell gute Tabellensituation kein Ausrutscher ist, betont Schmidt im Statement: „Der Weg ist noch nicht zu Ende. Wir haben Ambitionen, und das wird auch in Zukunft so bleiben. Hobbyfußball wird es bei uns nicht geben.“

Dafür soll auch Marvin Piechottka sorgen. Der ehemalige Spieler der SpVgg Erkenschwick, TuS 05 Sinsen und DSC Wanne-Eickel beendet nach der laufenden Saison seine Spielerkarriere und wird das Trainerteam als Assistent erweitern. Er sei ein Fußballverrückter, "hat ein enormes Fachwissen und einen sehr guten Draht zu den Jungs."