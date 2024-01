Landesliga Westfalen 3: Spitzenreiter verlängert mit fünf Spielern - Ein Neuer kommt

Der SV Vestia Disteln steht an der Spitze der Landesliga Westfalen 3. Jetzt wurden auch die ersten Personalentscheidungen getroffen.

Der SV Vestia Disteln ist bislang die Überraschung in der Landesliga Westfalen 3. Nachdem der Verein aus Herten schon in der vergangenen Saison beim Aufstieg aus der Bezirksliga für Furore sorgte, geht es auch eine Liga höher erfolgreich weiter. Mit 37 Punkten steht der Verein rund um Spielertrainer Daniel Koseler auf dem ersten Platz und konnte sich die Wintermeisterschaft sichern.

Damit der Erfolg auch in diesem Jahr weiter anhält, hat der SV Vestia Disteln die ersten Personalentscheidungen für die kommende Saison getroffen. Fünf Spieler haben bereits ihre Zusage gegeben. Unter anderem Justin Gruber. Der Stürmer war in der Aufstiegssaison mit 38 Toren der zweitbeste Torschütze seiner Mannschaft. „Justin ist schon seit einigen Jahren ein absoluter Leistungsträger bei uns und will nach seiner Verletzung in der Rückrunde wieder angreifen“, sagte Teamchef Martin Schmidt.

Mit Thomas Kühlkamp hat der derzeit drittbeste Torschütze der Distelner ebenfalls seine Zusage für die kommende Saison gegeben. „Sein Wille und seine Power verbunden mit seinem Torriecher sind für uns eine wichtige Komponente“, sagte Schmidt. Ebenfalls wird Johannes Engel weiter für den Landesligisten an den Start gehen. „Johnny ist noch nicht bei 100 Prozent und das ist nach einer langen Pause und zwischenzeitlichen gesundheitlichen Problemen auch verständlich. Trotzdem hat man zum Beispiel im letzten Spiel gegen Wanne gesehen, welches Potential er hat.“

Der Dauerbrenner bleibt an Bord

Mit Kevin Gola bleibt „eine wichtige Konstante in unserem Spiel“ beim Klub. „Sicherlich einer der unangenehmsten Gegenspieler in dieser Liga“, sagte Schmidt. Gola verpasste in den bislang 16 Ligaspielen keine Minute. Zu guter Letzt verlängerte Disteln auch noch mit Luis Barlage, der sich „in seinem ersten halben Jahr toll entwickelt hat“.

Aber auch ein neues Gesicht läuft für den Landesliga-Spitzenreiter auf. Aus der Landesliga-Parallelstaffel kommt Alexander Zuk. Der 21-Jährige war zuletzt beim TuS Sinsen 05 aktiv. „Er hat sich in Sinsen sowohl in der Westfalen- als auch in der Landesliga als Stammspieler etabliert. Er hat eine starke Physis und geht keinem Zweikampf aus dem Weg“, meinte Schmidt. „Aber er ist auch ein guter Kicker, der weiß, wo das Tor steht.“

Zum Pflichtspielauftakt in diesem Jahr muss der SV Vestia Disteln zum FC Altenbochum (18. Februar, 15 Uhr).