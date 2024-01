Landesliga Niederrhein: Vier Neuzugänge und fünf Abgänge beim VfB Frohnhausen

Kader-Umbau beim VfB Frohnhausen: Der Essener Landesligist hat fünf Spieler verabschiedet. Vier Mann kommen neu hinzu.

Nach einer "katastrophalen Hinrunde" muss sich der VfB Frohnhausen im neuen Jahr "richtig strecken". So lautet die Einschätzung von Trainer Issam Said, der mit den Löwen tief im Tabellenkeller der Landesliga Niederrhein 2 steht. Den Klassenerhalt hat der Coach aber noch nicht aufgegeben.

Und er erhält Verstärkung für die Restserie, die erst Ende Februar beginnt. Mit Taraba Kagnassim, Kai Hoffmann, Ayman Abdelrahman und Rückkehrer Abdul Semmo stehen vier Neuzugänge für das neue Jahr fest.

Auf der anderen Seite wird ein Quintett künftig nicht mehr für den VfB auflaufen: Wie bereits berichtet, verlässt Torjäger Robin Barth den Verein nach einem halben Jahr wieder. Ebenso laufen Leotrim Kryeziu, Steven Herbst, Seok-kyoung Yoo und Almir Sogolj künftig nicht mehr in Frohnhausen auf.

Herbst (SG Schönebeck II) sowie Kryeziu (SpVgg Steele) haben bereits neue Vereine gefunden. Wo Barth, Yoo und Sogolj künftig die Schuhe schnüren, ist noch nicht bekannt. "Wir wünschen allen Spielern alles Gute", schrieb Frohnhausen auf Facebook und dankte den Abgängen.

Unter den Neuzugängen finden sich zwei Spieler, die zuletzt das Trikot des Ligakonkurrenten FC Kray trugen. Der 21-jährige Kagnassim lief in der Oberliga für den FCK auf, war in den letzten Monaten ohne Verein. Stürmer Abdelrahman spielte in der Hinrunde für Kray. Drei Treffer erzielte der sudanesische Stürmer in 13 Einsätzen.

Hoffmann wechselt vom SV Burgaltendorf nach Frohnhausen. Nach durchwachsenen Zeiten beim SVA will der Stürmer zurück zu alter Stärke finden. Für den damaligen A-Ligisten ESC Preußen schoss er in der Saison 2021/22 über 50 Tore.

Und Semmo ist ein alter Bekannter an der Helmut-Rahn-Sportanlage. Laut VfB verbrachte er bereits zehn Jahre im Verein, ist nun nach einem Intermezzo beim ESC Preußen zurück.

Ehe die Neuzugänge für das Said-Team in der Landesliga auf dem Rasen stehen, wird allerdings noch Zeit vergehen. Zunächst stehen die Essener Hallenstadtmeisterschaft und einige Testspiele an. Beginnend mit dem Auswärtsderby bei der SG Schönebeck geht es dann ab dem 18. Februar wieder um Punkte.