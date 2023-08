Landesliga: 203 Oberligaspiele und 78 Tore! Essener Verein holt diesen Stürmer

Der VfB Frohnhausen hat nur einen Tag nach der Derby-Niederlage in Steele einen neuen Stürmer vorgestellt. Mit 39 Jahren einen sehr erfahrenen Mann.

"Das war Kreisliga-A-Niveau! Steele hatte an diesem Tag auch nicht viel zu melden, aber wir waren noch schlechter. Ich musste leider nach drei, vier Ausfällen eine Not-Elf auf den Rasen schicken und das hat man dann auch gesehen. Ich war echt erschrocken über das, was die Ergänzungsspieler abgeliefert haben", polterte Issam Said nach dem 3:4 im Essener Landesliga-Derby bei Steele 03/09.

Der Trainer des VfB Frohnhausen zeigte sich vor allen Dingen über den konditionellen Zustand seiner Mannschaft sehr verwundert.

Said: "Ich weiß nicht, was die Jungs in ihrer Freizeit machen. Aber nur 50, 60 Minuten Luft zu haben, reicht für die Landesliga nicht! Die Akkus sind da einfach viel zu früh leer. Ich glaube, dass wir da wieder zu der Generationsfrage kommen. Diese Generation quält sich einfach nicht, macht nicht mehr als nötig. Das macht mich echt krank!"

In Zukunft wird ein Mann aus einer anderen Spieler-Generation das Trikot der "Frohnhauser Löwen" tragen. Der VfB gab die Verpflichtung des 39-jährigen Stürmers Almir Sogolj bekannt. "Joel Schoof hat den Kontakt zur Almir hergestellt. Als ich den Typen kennenlernte, musste ich nicht lange überlegen. Er ist ein positiv Verrückter. Almir wird uns sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine stärker machen. Issa schafft das alles auch nicht mehr alleine. Almir wird ihn da in der Führung der Mannschaft unterstützen. Ich freue mich, dass das geklappt hat", sagt Said.

Da erwarte ich eine Reaktion auf den schlechten Auftritt in Steele. Almir wird auch im Kader stehen. Wir werden dem Oberligisten versuchen, das Leben so schwer wie möglich zu machen und im Bestfall eine Runde weiterzukommen. Issam Said

Sogolj kommt mit der Erfahrung von 203 Oberligaspielen und 78 Toren an die Raumerstraße nach Essen-Frohnhausen. "Die Maschine", wie er seinerzeit beim VfB Homberg - 2008 bis 2015 - gerufen wurde, spielte schon bei einigen Klubs: Neben seiner siebenjährigen Zeit in Homberg stand Sogolj auch bei den Sportfreunden Hamborn, KFC Uerdingen, SV Straelen, Sterkrade-Nord, VfB Speldorf, SV Scherpenberg und zuletzt bei Blau-Weiß Oberhausen-Lirich unter Vertrag.

Stichwort VfB Homberg: Am Mittwoch (23. August, 18.45 Uhr, RevierSport-Liveticker) empfängt der VfB Frohnhausen den Duisburger Oberligisten in der 1. Runde des Niederrheinpokal. Said: "Da erwarte ich eine Reaktion auf den schlechten Auftritt in Steele. Almir wird auch im Kader stehen. Wir werden dem Oberligisten versuchen das Leben so schwer wie möglich zu machen und im Bestfall eine Runde weiterzukommen."