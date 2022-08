FC Remscheid: Trotz 9:0-Erfolg: Heinemann will "den Ball flach halten"

Mit einem 9:0-Sieg ist der FC Remscheid erfolgreich in die neue Saison der Landesliga Niederrhein gestartet. In den kommenden Spielen warten zwei starke Gegner.

Es war ein torreicher Auftakt in die neue Spielzeit der Landesliga Niederrhein Gruppe 3. Insgesamt 33 Tore in sechs Partien sind am vergangenen Wochenende gefallen. Ein richtiges Schützenfest konnte der FC Remscheid feiern: Im heimischen Röntgen-Stadion wurde der Aufsteiger DV Solingen mit 9:0 nach Hause geschickt.

Remscheid-Trainer Marcel Heinemann sah ein überlegendes Spiel seiner Mannschaft. „Wir haben beide Halbzeiten dominiert und den Gegner unter Druck gesetzt“, fasst er den Spielverlauf aus Sicht seiner Mannschaft zusammen. Den Auftaktsieg will er jedoch nicht zu hoch bewerten: „Wir müssen trotzdem den Ball flach halten. Wir haben gegen einen Aufsteiger gespielt, bei dem man gesehen hat, dass er noch nicht eingespielt ist.“

Den 9:0-Erfolg sieht der Coach der Remscheider auch als ein „Resümee einer guten Vorbereitung“. Die Mannschaft aus der letzten Saison konnte im Kern zusammengehalten werden und wurde nur punktuell, besonders im Offensivbereich, verstärkt. Ihn freut besonders, dass die wenigen Neuzugänge „sofort Anschluss gefunden und sich super integriert haben“.

Im ersten Saisonspiel hat der Remscheid-Trainer schon viel Gutes bei seinem Team gesehen, findet aber auch noch Verbesserungspotenzial: „Wir haben einen tollen Spirit. Die Trainingsinhalte wurden umgesetzt und wir haben uns im spielerischen Bereich weiterentwickelt. Wir könnten unsere Leistung aber noch konstanter abrufen und manche Situationen einfacher ausspielen, da machen wir es uns häufig noch zu kompliziert. Zudem müssen sich noch einige Abläufe automatisieren."

Dass so ein hoher Sieg im ersten Pflichtspiel gut für die Psyche ist, weiß auch Heinemann: „Gerade bei unserer jungen Mannschaft und im Hinblick auf die kommenden Aufgaben ist das Ergebnis wichtig für das Selbstvertrauen der Jungs.“

Englische Woche: Erst Wermelskirchen im Pokal, dann Mintard in der Liga

Bereits am Mittwoch (31. August, 18 Uhr) geht es im Kreispokal Remscheid gegen Ligakonkurrent SV Wermelskirchen weiter. Heinemann erwartet dann "ein ganz anderes Spiel". "Das ist ein Gegner mit einer anderen Mentalität. Es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die gut drauf sind", zeigt sich der Remscheider Coach gespannt auf das Pokalduell.

Nur wenige Tage später trifft Remscheid in der Liga auf die DJK Blau-Weiß Mintard. "Wenn man sieht was die in der Vorbereitung abgefackelt haben, da muss man schon den Hut vor ziehen. Mintard ist für mich klarer Favorit, wenn es um den Aufstieg geht", schätzt der FC-Trainer den Gegner für kommendes Wochenende ein.

Und das Saisonziel des FC Remscheid? Da fasst sich Heinemann kurz: "Wir wollen mindestens auf Platz 5."