Landesliga NR: Rassismus-Anschuldigungen - Verein bestreitet, so reagiert der Verband

Nach dem Landesliga-Duell beim FC Remscheid berichtet der MSV Düsseldorf von rassistischen Äußerungen von den Rängen. So reagieren Remscheid und der Verband.

Am vergangenen Landesliga-Spieltag verlor der MSV Düsseldorf mit 1:4 beim FC Remscheid. Für Ärger bei den Gästen aus der Landeshauptstadt sorgten aber vor allem angebliche Ereignisse neben dem Platz.

Die Vorwürfe: Während einer Schweigeminute für Erdbeben-Opfer in Marokko seien rassistische Äußerungen von Remscheider Fans gefallen, schreibt der Verein auf Facebook und beklagt sich über "asoziales und menschenunwürdiges Verhalten". Zudem soll MSV-Stürmer Lutz Radojewski über die gesamte Partie hinweg heftigst beleidigt worden sein.

In beiden Fällen hätten weder die Gastgeber noch der Schiedsrichter etwas unternommen. "Ich erwarte, dass sich der FC Remscheid, die Schiedsrichter und der Fußballverband Niederrhein als Reaktion auf das, was am Sonntag passiert ist, klar von Diskriminierung und Mobbing distanzieren", sagte Radojewski in der Rheinischen Post. Andernfalls werde er künftig nicht mehr unter dem Dach des Fußballverbandes Niederrhein auflaufen.

Inzwischen äußerte sich der FCR in einer Stellungnahme - und verurteilte die Entgleisungen gegen Radojewski "aufs Schärfste". Laut Verein waren die Beschimpfungen auf einen einzelnen Zuschauer zurückzuführen, der kein Teil der Fanszene sei. Gemeinsam mit dem Verband versuche man derzeit, den Beschuldigten ausfindig zu machen.

Warum der frühere Regionalliga-Stürmer durchgehend angefeindet wurde, blieb offen. Remscheids Zweiter Vorsitzender Thorsten Greuling mutmaßt: "Ich könnte mir vorstellen, dass es da um persönliche Dinge ging, weil ausschließlich dieser Spieler beleidigt wurde."

Entschieden weisen die Remscheider derweil die Rassismus-Vorwürfe zurück. "Ich habe vor Ort nichts davon gehört und auch sonst niemand, mit dem ich gesprochen habe. Wir distanzieren uns ganz klar von Rassismus und Gewalt", so Greuling.

Und auch der Verband kann die Schilderungen des MSV nicht bestätigen. "Die zuständigen Gremien leiteten unmittelbar Schritte ein, nachdem sie über die Vorwürfe des MSV Düsseldorf informiert worden waren. Stellungnahmen von Schiedsrichter und eines ebenfalls anwesenden Schiedsrichter-Beobachters bestätigten die Rassismus-Vorwürfe allerdings nicht", teilt der FVN auf Nachfrage mit. "Insbesondere gab es keinen Hinweis auf eine rassistische Äußerung während der Gedenkminute."

Abgeschlossen ist das Thema damit noch nicht zwingend. Die Düsseldorfer haben das Recht, einen Antrag auf eine sportgerichtliche Entscheidung zu stellen.