LL NR 3: 5:5, 9:0 und zwei Mal 5:0 – der völlig verrückte erste Spieltag

Auch die Landesligen am Niederrhein sind an diesem Wochenende in die Saison gestartet. In Gruppe 3 gab es bereits am ersten Spieltag genug Highlights für eine halbe Spielzeit.

Als letzte Liga am Niederrhein sind die Landesligen an diesem Wochenende in die Saison gestartet. In der Gruppe 3 gab es gleich zu Beginn 33 Tore in sechs Partien und spektakuläre Ergebnisse. Während Christian Knappmann und Blau-Weiß Mintard ein völlig verrücktes 5:5 erlebten, macht es der FC Remscheid fast zweistellig.

VfB Fronhausen – Blau-Weiß Mintard 5:5

Die Zuschauer an der Helmut-Rahn Sportanlage in Essen haben gleich am ersten Spieltag einiges geboten bekommen. Nach einem kurzen anfänglichen Abtasten ging es zwischen dem VfB Fronhausen und Blau-Weiß Mintard drunter und drüber. Nick Hillmann brachte die Gastgeber nach nur 20 Minuten in Führung. Doch Timo Conde drehte das Spiel mit einem blitzschnellen Doppelschlag (35./38.). Noch bevor es in die Pause ging brachte Moreno Mendel die Gäste per Elfmeter sogar mit 3:1 in Führung (45.).

Kurz nach der Pause gab es allerdings einen Strafstoß auf der anderen Seite, den Chamdin Said verwandelte (49.). Nur eine Minute später traf der Mintarder Nils Hense das eigene Tor (50.) – 3:3! Doch Mintard reagierte. Ben Kastor stellte nach 56 Minuten die Mintarder Führung wieder her. Auch nach dem vierten Treffer der Gäste war die Messe aber noch lange nicht gelesen. Chamdin Said (72.) und Samir Laskowski (78.) stellten das Spiel tatsächlich noch einmal auf den Kopf und brachten den VfB mit 5:4 in Führung. Das letzte Wort hatte allerdings wieder Mintard. Robin Müller vollendete den völlig verrückten Fußballnachmittag mit seinem Treffer zum 5:5 (81.)

FC Remscheid – DV Solingen 9:0

Ähnlich torreich und spektakulär, aber weitaus weniger knapp ging es im Remscheider Röntgen-Stadion zu. Der FCR überrollte den Aufsteiger aus Solingen von Beginn an. Armen Shevershyan sorgte durch ein Traumtor und einen dicken Bock des Solinger Keepers früh für eine 2:0-Führung (8./15.), die Ahmed Al Khalil (25.) und Germano Bonanno per Seitfallzieher (36.) noch vor der Pause hochschraubten.

In Durchgang zwei brachten Kapitän Adis Babic (51.), Francesco Di Donato (68.) die Tore Nummer zwei und drei von Al Khalil (75./79.) und Michele Buscemi einen 9:0-Kantersieg und beste Stimmung in der Röntgenstadt.

SV 09/35 Wermelskirchen – 1. FC Wülfrath 5:0

Auch die Wermelskirchener setzten gleich zu Beginn ein dickes Ausrufezeichen. Gegen Rot-Weiss Essens nächsten Niederrheinpokal-Gegner 1. FC Wülfrath gelang der Elf von Sebastian Pichura ein perfekter Start in die neue Saison. Eray Yigiter (26./44.) und Aydin Türksoy (47.) stellten die Weichen schon in Halbzeit eins auf Sieg. Luca Lilliu (53.) und der eingewechselte Clinton Mampuya (76.) brachten den 5:0-Endstand.

SC Reusrath – DJK Adler Union Frintrop 0:5

Auch im Duell der Aufsteiger sprach das Ergebnis bereits am Freitagabend eine klare Sprache. Frintrop schoss den Gastgeber aus Reusrath mit 5:0 ab. Yannick Reiners (31.), Luca Pirreda (35.) und ein Eigentor von Gian Conrad (45.) sorgten im ersten Durchgang für die Vorentscheidung. In der zweiten Halbzeit schnürte Reiners seinen Doppelpack (65.). Tommy Groll setzte den 5:0-Schlusspunkt (83.).

SpVgg Steele – FSV Vohwinkel 3:1

Steele ging früh durch Simon Meister (23.) und Timo Nickel (33.) in Führung. Ein Strafstoß brachte die Gäste aus Vohwinkel allerdings wieder in die Partie. Frederic Lühr verwandelte (45+1). Mahde Hadekhalaf Kaeede baute den Vorsprung der Gastgeber nach der Pause wieder aus und sicherte die drei Punkte (65.).

ESC Rellinghausen – Sportfreunde Niederwenigern 0:0

Während alle anderen Partien mit Toren nur so um sich geworfen wurde, ließen es der ESC Rellinghausen und die Sportfreunde Niederwenigern ruhiger angehen und teilten die Punkte beim 0:0.

SC Velbert – TUSEM Essen (Absetzung)

Das Spiel zwischen dem SC Velbert und TUSEM Essen wurde aufgrund von zahlreichen Corona-Fällen bei den Gastgebern abgesagt.