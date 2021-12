Mintard: Nächster Trainer ist weg - Leistungsträger verlängert

Seit gut einer Woche befindet sich Blau-Weiß Mintard in der Winterpause. Trotzdem ist beim Mülheimer Landesligisten einiges los. Aktuell befindet sich der Klub auf Trainersuche.

Beim Landesligisten DJK Blau-Weiß Mintard werden die Verantwortlichen wohl froh sein, wenn das Jahr 2021 zu Ende geht. Es war ein ereignisreiches Jahr für den Klub.

Erst die Flut-Katastrophe, die nahezu die komplette Anlage "an der Aue" zerstörte, dann die Entlassung von Trainer Hakan Yalcinkaya, der Abgang des Sportvorstands Marco Guglielmi und der Wechsel von Mintard-Urgestein Mathias Lierhaus zur Spielvereinigung Schonnebeck.

Hinzu kommen die Abgänge des Sportlichen Leiters Dominik Lortz und Ex-Profi Jeff Gyasi. Und nun, kurz vor dem Jahreswechsel, noch ein Abgang: Yalcinkaya-Nachfolger Ali Basboga (37) verlässt den Verein auf eigenen Wunsch. "Wir wünschen Ali für seine Zukunft nur das Beste und danken ihm für seinen Einsatz. Jetzt beginnt für uns die intensive Suche nach einem geeigneten Nachfolger für den Posten", erklärt Roland Braun.

Dieser ist nämlich seit einigen Wochen der neue starke Mann in Mintard. Braun, der Spieleragent ist und unter anderem Paderborns Kapitän Ron Schallenberg betreut, ist Sportvorstand bei den Blau-Weißen. Mit ihm herrscht große Aufbruchstimmung rund um die Aue. Die Trainersuche läuft bereits. Braun will nach RS-Informationen mit mehreren Kandidaten sprechen und sich bei der Entscheidung Zeit lassen. Aktuell befindet er sich auch mit vielen Spielern bezüglich einer Vertragsverlängerung in Gesprächen.

Trotz Oberliga-Offerten: Braun kann Nett in Mintard halten

Mit Erfolg: Denn Niklas Nett bleibt Blau-Weiß Mintard auch weiterhin erhalten. Der 20-Jährige war von mehreren Oberligisten heiß umworben, entschied sich aber für einen Verbleib in der Aue. Nach RS-Informationen waren neben Schonnebeck und Niederwenigern auch der hoch ambitionierte Landesliga-Tabellenführer Sportfreunde Hamborn 07 an Netts Diensten interessiert. Sportchef Braun freut sich über die Vertragsverlängerung: "Trotz mehrerer höherklassiger Angebote hat sich Niklas erfreulicherweise für unseren Weg entschieden. Wir möchten die jetzige Mannschaft nahezu vollständig halten und uns punktuell verstärken. Niklas wird uns mit seiner Schnelligkeit und seiner überragenden Technik noch viel Freude bereiten."

Der Vorstand hat mich absolut überzeugt. Hier kann wirklich etwas entstehen und ich möchte Teil dieses Weges sein Niklas Nett

Der Flügelflitzer kam in der Saison 2020/21 nach Mülheim-Mintard und entwickelte sich dort zum Leistungsträger. In 13 Spielen erzielte er vier Tore und bereitete zwei weitere vor. Ausgebildet wurde der Flügelflitzer Nett im Nachwuchsleistungszentrum des Regionalliga-West-Spitzenreiters Rot-Weiss Essen. Er spielte vor seinem Wechsel nach Mintard in Oberhausen bei der DJK Arminia Klosterhardt.

"Ich fühle mich in dieser Mannschaft extrem wohl. Wir sind eine wirkliche Einheit und haben viel Spaß auf und neben dem Platz. Der Vorstand hat mich absolut überzeugt. Hier kann wirklich etwas entstehen und ich möchte Teil dieses Weges sein", erklärt Nett seine Vertragsverlängerung. Nun werden Nett und seine Mannschaftskollegen gespannt sein, wen der neue Sportchef Braun nach Yalcinkaya und Basboga als dritten Mintard-Trainer in der laufenden Saison aus dem Hut zaubert.