Essener Klubs buhlen um Torjäger: Mintard-Stürmer geht im Winter

Bei der DJK Blau-Weiß Mintard ist in den letzten Wochen einiges passiert. Der Trainer ist weg, der Sportvorstand auch und nun wurde bekannt, dass der beste Stürmer geht.

Blau-Weiß Mintard hat in der noch so jungen Saison schon viel erlebt. Erst musste der Verein die Flut-Katastrophe verkraften, die einen Großteil des Inventars auf der Anlage "in der Aue" zerstörte.

Dann folgte der schlechte Saisonstart und die Trennung von Trainer Hakan Yalcinkaya - RevierSport berichtete. Auch Marco Guglielmi, der zuletzt Sportvorstand in Mintard war und zuvor den Klub als Trainer in die Landesliga führte, trat aus persönlichen Gründen zurück. Zweifelsohne ein großer Verlust für die Mülheimer!

Nach 13 Jahren ist für Lierhaus in Mintard Schluss

Und der nächste Schock folgt: Wie RevierSport erfuhr, wird Mathias Lierhaus, Kapitän und Torjäger, ja eine Vereinslegende, den Klub im Winter verlassen. Offiziell wollte sich Lierhaus auf RS-Nachfrage nicht zu seiner Zukunft äußern. Dominik Lortz, Sportlicher Leiter der Mintarder, sagte derweil: "Das ist mir neu. Das kann ich nicht bestätigen."

Doch RevierSport weiß, dass die Entscheidung gefallen ist. Nach 13 Jahren bei Blau-Weiß Mintard wird sich der 32-jährige Angreifer ab dem 1. Januar 2022 einem neuen Klub anschließen. Die ersten Interessenten stehen schon lange. So sollen nach RS-Infos Liga-Konkurrent VfB Frohnhausen und Bezirksligist DJK Sportfreunde Katernberg schon ihre Fühler in Richtung des Mintarder Kapitäns, der in dieser Saison in sieben Spielen viermal traf, ausgestreckt haben.

Kein Wunder, dass viele Klubs den brutal effektiven Stürmer gerne in ihren Reihen haben würden. Seit der Saison 2012/2013 hat Lierhaus in 220 Einsätzen 260 (!) Tore für Blau-Weiß Mintard erzielt. Allein die Zahlen der letzten Jahre sprechen eine deutliche (Torjäger)-Sprache:

Saison, Spiele, Tore:

2021/2022, 7, 4

2020/2021, 8, 7

2019/2020, 20, 21

2018/2019, 29, 37

2017/18, 32, 27

2016/17, 31, 34

2015/16, 32, 40