Anthony Losilla muss zum zweiten Mal gesperrt zusehen, auch der MSV und der BVB II haben gesperrte Spieler im Endspurt der Saison.

Die Ligen gehen in den Endspurt. Für fast alle Revier-Vereine der ersten drei Ligen geht es noch um was. Da kann jede Sperre, jeder Ausfall weh tun. Hier eine Übersicht über die gesperrten Akteure am kommenden Wochenende.

Union Berlin - VfL Bochum

Bitter für den VfL: Es geht ohne Kapitän Anthony Losilla in den Abstiegskrimi bei Union Berlin, da er bereits zehn Gelbe Karten sah. Union Berlin muss keinen Akteur gesperrt ersetzen.

Bitterer kommt es da für den FSV Mainz, der nach dem VfL am Sonntag in Heidenheim ran muss. Gegen den 1. FC Köln holten sich mit Phillipp Mwene, Nadiem Amiri und Brajan Gruda drei Leistungsträger auf einmal eine Sperre ab.

BVB - FC Augsburg

Der BVB hat Platz vier etwas aus den Augen verloren. Will man die theoretische Chancen ergreifen, muss gegen Augsburg ein Sieg her. Kein Spieler fehlt dabei gesperrt, Augsburg muss auf Kristijan Jakic verzichten.

VfL Osnabrück - Schalke 04

Sollte die Partie wie geplant stattfinden, dann müssen beide Vereine niemanden ersetzen.

SV Sandhausen – RWE

RWE fehlt niemand gesperrt in Sandhausen, der SVS muss dagegen Stammspieler Alexander Mühling ersetzen. Der verschoss nicht nur beim MSV einen Elfmeter, er holte sich auch seine fünfte Gelbe Karte ab.

VfB Lübeck - MSV

Der VfB muss gegen den MSV auf den ehemaligen Duisburger Mirko Boland verzichten (Rotsperre). Auf Duisburger Seite ist Jonas Michelbrink gesperrt und mit Thomas Pledl, Alaa Bakir, Marvin Knoll, Robin Müller, Kolja Pusch, Marvin Senger und Niclas Stierlin droht sieben Akteuren bei einer weiteren Verwarnung eine Sperre.

TSV 1860 München - BVB II

Leroy Kwadwo (Rote Karte) muss das Heimspiel gegen den BVB II von der Tribüne verfolgen. Auch die Dortmund haben eine Sperre zu beklagen. Paul-Philipp Besong sah seine fünfte Gelbe Karte - somit fehlt er bei den "Löwen".