Bei Blau-Weiß Mintard will es nicht mehr rund laufen. Die DJK konnte nur einen Sieg aus den letzten sieben Begegnungen einfahren.

Noch in der vergangenen Woche hatte David Odonkor, Trainer der DJK Blau-Weiß Mintard, betont: "Wir haben uns zu wenig Lohn für den vielen Aufwand abgeholt. Immer wieder kassieren wir durch blöde individuelle Fehler Gegentore. Das hat uns in manchen Spielen das Genick gebrochen. Natürlich muss man in Zukunft diese Fehler abstellen. Aber als Trainer können wir die Jungs immer nur auf diese Böcke hinweisen, sie verhindern können wir nicht. Das müssen die Spieler tun."

Nur wenige Tage nach dieser Aussage folgten die nächsten individuellen Fehler. Diesmal beim 2:3 beim FC Kray. Trotz eines dominanten und besseren Auftritt als die Hausherren unterlagen die Mintarder - einmal mehr. Zuletzt gab es nur einen Dreier aus sieben Partien.

"Ich bin einfach enttäuscht, dass wir uns wieder selbst geschlagen haben", betonte Odonkor. Er ergänzte: "Wir waren wieder die bessere Mannschaft und es ist einfach bitter, wenn du vorne die Tore nicht machst und hinten dann individuelle Fehler machst. Dann verlierst du das Spiel. Es ist einfach bitter für das ganze Trainer-Team, weil wir uns bemühen und machen und tun. Die Jungs können ja auch Fußball spielen."

Dass die Krayer als glücklicher Sieger dieses Landesliga-Duells hevorgingen, befand auch Krays Coach Adrian Schneider.

Der ehemalige RWE-Spieler bilanzierte: ""Ich denke, wenn man die letzten Spiele gesamt betrachtet, war es das schlechteste von allen, doch am Ende nehmen wir den Sieg gerne mit. Nur haben wir in diesem Spiel endlich einmal die sich bietenden Chancen genutzt und konnten uns so für den Aufwand belohnen. Ich denke, dass Mintard schon die ein oder andere gefährliche Aktion und da können wir uns auch bei Raphael Koczor bedanken. Wir genießen den Sieg nun und bereiten uns dann auf das Pokalspiel gegen Katernberg am kommenden Mittwoch vor."

Nach der Niederlage gegen den FC Kray steht Mintard auf dem 11. Tabellenplatz. Als Nächstes steht das Mülheimer Derby auf dem Programm. Am kommenden Samstag (20. April, 18.30 Uhr) trifft Blau-Weiß Mintard auf den VfB Speldorf. Das Spiel wird im Ruhrstadion ausgetragen.