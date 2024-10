Emre Kilic wurde im Rahmen des DFB-Länderspiels gegen die Niederlande ausgezeichnet. Dafür musste der Stürmer in der vergangenen Saison satte 82 Tore schießen.

Am Montagabend feierte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft einen 1:0-Sieg gegen die Niederlande in München. Doch nicht nur für die Akteure auf dem Platz war es ein besonderer Tag: Auch einige Amateurkicker werden den 14. Oktober 2024 wohl nicht mehr vergessen.

Der Grund? Im Rahmen der Aktion "Die Torjägerkanone für alle" wurden die besten Torjäger von der 4. Liga bis zur 11. Liga ausgezeichnet. Die Aktion wurde 2019 vom DFB, kicker und Volkswagen ins Leben gerufen und hat das Ziel, den Amateurfußball in Deutschland zu stärken.

Einer der Akteure, der an diesem Tag geehrt wurde, war Emre Kilic. Der Stürmer erzielte in der vergangenen Kreisliga-B-Saison für Rot-Weiss Essen II insgesamt unglaubliche 82 (!) Saisontore - eine außergewöhnliche Bilanz. Kein anderer Spieler erzielte in dieser Spielklasse deutschlandweit so viele Tore.

"Man hat sich natürlich schon im Vorfeld Gedanken gemacht, wie es ablaufen könnte. Wir hatten ja auch einen Plan vom Ablauf und wussten, dass es in den VIP-Bereich der Allianz Arena geht. Ich muss sagen, was der kicker und Volkswagen da auf die Beine gestellt haben, war wirklich das Nonplusultra", betonte Kilic gegenüber RevierSport.

Der gebürtige Bottroper, der mittlerweile für den A-Ligisten BW Fuhlenbrock spielt und in dieser Saison auch schon 19 Treffer erzielte, zeigte sich im Nachhinein beeindruckt von der Organisation dieses Events:

"Egal, wie viele Gedanken ich mir vorher gemacht habe, es wurde alles übertroffen. Die Ehrung war der Hammer, es waren Profis dabei und die Kulisse war groß. Zu jedem Spieler wurde auch kurz was gesagt. Im VIP-Bereich haben wir dann zusammen gegessen und getrunken. Jamal Musiala, Leon Goretzka, Jens Lehmann, die habe ich alle gesehen. In der Halbzeit durften wir dann auf den Rasen und dort hat uns der DFB-Präsident gratuliert. Rudi Völler hat uns auch geehrt und ein paar Sätze am Mikrofon gesagt."

Sein Schlusssatz: "Es war richtig, richtig geil. Das war schon mein größter Fußballmoment. Vor einem ausverkauften Haus in der Allianz Arena geehrt zu werden, das war echt geisteskrank." Die Torjägerkanone bekommt nun einen Ehrenplatz im Döner-Restaurant von Emre Kilic. Der 30-Jährige arbeitet nämlich in der Gastronomie.