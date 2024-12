In der Kreisliga A in Essen hat die Rückrunde begonnen. RWE II legte gleich mit einem zweistelligen Ergebnis los.

Marcel Platzek hat lange Zeit in der Regionalliga gespielt (282 Einsätze, 97 Tore) - auch für Rot-Weiss Essen. Nun läuft der 34-Jährige für Rot-Weiss Essen II in der Kreisliga A auf und er soll helfen, dass RWE in die Bezirksliga aufsteigt.

Am Anfang ruckelte der Motor des Routiniers etwas, gegenüber der WAZ betonte er: "Am Anfang hatte ich schon meine Anlaufschwierigkeiten. Auch, weil ich mich erst umstellen musste, nur noch zwei Mal in der Woche zu trainieren und parallel Schichtdienst zu machen. Aber mittlerweile klappt das immer besser, und ich habe auch dank des Teams einige Tore schießen können."

Was aktuell eher eine Untertreibung ist. Denn nach den sieben Treffern, die er am Sonntag beim 10:4-Kantersieg gegen SC Türkiyemspor Essen erzielte, steht er nun schon bei 28 Saisontoren - damit ist er die unangefochtene Nummer eins in der Torjägerliste.

Neben Platzek trafen auch Kevin Grund, Koel Leon Bema und Timo Dargel. Nach dem erneuten Dreier bleibt die Mannschaft von Trainer Stefan Lorenz klar auf Aufstiegskurs.

Sechs Punkte beträgt der Vorsprung auf die ersten beiden Verfolger, die ihre Begegnungen ebenfalls siegreich gestalten konnten. Der Zweite SC Frintrop gewann gegen die Sportfreunde 1918 Altenessen mit 4:0.

Die DJK SG Altenessen, Dritter in der Tabelle, setzten sich gegen den FC Karnap mit 3:1 durch. Nach zwei frühen Treffern sah alles nach einer klaren Angelegenheit aus. Doch nach Karnaps Anschluss fiel die Entscheidung erst in der 78. Minute durch Eldor Gashi.

Auch RuWA Dellwig und der Bader SV auf den Plätzen vier und fünf gewannen ihre Partien. Wobei ihr Rückstand auf RWE II schon zehn und zwölf Punkte beträgt. Bei der Dominanz von RWE dürfte das kaum aufzuholen zu sein, zumal der 16. Spieltag schon der erste Spieltag der Rückrunde war.