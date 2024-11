Kreisligist Heisinger SV krönte die Hinrunde mit einem 1:0-Erfolg in Niederbonsfeld. RevierSport hat mit Slavko Franjic, Trainer des Herbstmeisters, gesprochen.

Die Hinrunde ist in der Kreisliga A (Gruppe 2) seit Sonntag offiziell vorbei. Alle Mannschaften haben 14 Spiele absolviert, ab dem 01. Dezember startet dann die Rückrunde. Herbstmeister ist der Heisinger SV. Mit 34 Punkten aus 14 Partien spielte der HSV eine sehr starke Hinserie. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Fortuna Bredeney beträgt bereits sieben Zähler. Aktuell liegt der Spitzenreiter also klar auf Aufstiegskurs.

Erfolgstrainer Slavko Franjic warnt jedoch davor, übermütig zu werden. Der Coach erinnerte daran, dass seine Mannschaft vor rund sechs Wochen zwei Heimniederlagen in Serie kassierte. Seitdem blieb Heisingen aber ungeschlagen und feierte fünf Siege aus sechs Partien.

"Es läuft echt gut. Wir hatten auch zwischendurch einen kleinen Hänger, aber wir haben uns schnell wieder gefangen. Man muss in jedes Spiel mit der richtigen Einstellung reingehen, wenn man das Ziel hat, diese Liga zu verlassen. Davor habe ich immer gewarnt. Wir müssen voll fokussiert sein. Ich sage es den Jungs immer wieder, dass wir uns eigentlich nur selbst schlagen können", erklärte Franjic gegenüber RevierSport.

Bis zur Winterpause absolviert der Primus noch zwei Partien gegen den FC Saloniki und bei Croatia Essen. Franjic peilt die maximale Punkteausbeute an: "Wir haben schon in einer Woche den FC Kray im Kreispokal besiegt und dazu den FC Stoppenberg im Top-Spiel mit 6:0 geschlagen. Da hat man gesehen, was in der Truppe steckt. Das müssen wir bis zum Ende des Jahres so durchziehen. Wir haben mit Saloniki und Croatia noch zwei Mentalitätsspiele vor der Brust. Die Winterpause ist danach brutal lang. Wir fangen am 21. Januar mit der Vorbereitung auf dem Platz an, zuvor sind wir bei der Hallenstadtmeisterschaft dabei. Das ist immer ein schönes Event."

Wenn alles planmäßig läuft, dann möchte der Heisinger SV spätestens im kommenden Juni die Rückkehr in die Bezirksliga nach zwei Jahren feiern. Beim Thema Saisonziel redet der HSV-Coach nicht lange um den heißen Brei herum: "Unser Ziel ist der Meistertitel. Das haben wir ja schon ausgesprochen. Die erste Etappe haben wir mit der Herbstmeisterschaft jetzt erfolgreich gemeistert. Das ist gut, aber wir wissen, dass es noch eine lange Reise ist. Wir wollen im neuen Jahr mehr Konstanz in unser Spiel reinbekommen und das nächste Level erreichen."