1. FC Heidenheim 0:1 VfL Wolfsburg 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter www.buwei.de | -w-

Rot-Weiss Essen II will in die Bezirksliga. Nach 14 Spieltagen ist der Vorsprung an der Spitze erneut gewachsen.

Am Montag beginnt in Köln mit dem Karnval die fünfte Jahreszeit. In Essen wurde die Session schon am Samstag eröffnet. Alaaf im Pott - 5000 Besucher in der Grugahalle, darunter Bands wie Kasalla oder Brings. Auch Stefan Lorenz, Trainer von A-Kreisligist Rot-Weiss Essen, war für seinen Arbeitgeber Stauder dabei, stilecht verkleidet als Pils. Er sah, wie die Bands ablieferten, die Menge tobte. Einen Tag später sah er, wie auch seine Mannschaft ablieferte. Im Topspiel empfing RWE II RuWa Dellwig und am Ende gewannen die Essener mit 2:1. Joel Leon Bema brachte RWE mit seinem 15. Saisontor früh in Führung, nach dem Platzverweis gegen Dellwig sah alles nach einem ruhigen Nachmittag aus. Doch Dellwig kam in Unterzahl durch Milad Mansoori zum Ausgleich. Der hielt bis kurz vor dem Ende, dann war es Ex-Profi Marcel Platzek, der drei Minuten vor dem Ende mit seinem 17. Saisontor den Siegtreffer erzielte. Nach dem Heimdreier hat RWE nun zehn Zähler Vorsprung vor Dellwig. Es sieht daher nach einem Dreikampf um den Aufstieg in die Bezirksliga aus. Der SC Frintrop 05/​21 als Dritter gewann seine Begegnung gegen den Bader SV mit 1:0. Finn Felshart war für den einzigen Treffer der Partie verantwortlich. Schlechter verlief das Spiel für den Zweiten. Denn die DJK SG Altenessen musste sich bei Helene Essen mit einem 2:2 begnügen. Muhammed Filizay brachte Helene hier sogar zweimal in Führung. Doch David Lucic vor der Pause und Stefan Geiger nach dem Wechsel glichen zweimal aus. Trotzdem: Der Abstand nach oben wird nun auch für Altenessen größer. RWE hat nach 14 Spieltagen sechs Punkte Vorsprung vor Altenessen und Frintrop. Im Keller gab es für die Ballfreunde Bergeborbeck nach dem ersten Saisonsieg nun wieder eine Niederlage. Beim vor dem Spieltag Vorletzten, der DJK SF Katernberg II, gab es eine 1:2-Niederlage. Der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt für die Ballfreunde nun schon neun Punkte.

Zur Startseite