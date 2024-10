Der Dorstfelder SC fügte Westfalia Dortmund durch die Tore von Robin Lee Grabowsky und Peter Brdonkalla die erste sportliche Niederlage der Vereinsgeschichte zu.

Am 10. Spieltag der Kreisliga A gelang dem Dorstfelder SC eine Sensation,der DSC gewann als erste Mannschaft überhaupt ein Spiel gegen Westfalia Dortmund. Beim 3:1-Erfolg führten die Gäste durch die Treffer von Robin Lee Grabowsky (30., 40.) und Peter Brdonkalla (43.) bereits zur Pause mit 3:0.

Grabowskys erstes Tor fiel in einer starken Phase der Gastgeber. Sein Schuss innerhalb der Box wurde noch abgefälscht und erwischte Westfalia-Keeper Thorsten Fühner auf dem falschen Fuß. Bei seinem zweiten Treffer schraubte sich der Sechser nach einem Eckball am höchsten und erhöhte per Kopf auf 2:0 für seine Mannschaft.

„Es ist ein überragendes Gefühl. Wir haben immer an uns geglaubt und wir wussten, dass wir dieses Spiel gewinnen können. Wir wissen, dass wir jede Mannschaft in dieser Liga schlagen können und haben das gegen Westfalia Dortmund mit einer geilen Teamleistung bewiesen", erklärte Doppeltorschütze Grabowsky nach dem historischen Sieg.

Den dritten Treffer der Dorstfelder erzielte Brdonkalla kurz vor dem Seitenwechsel ebenfalls nach einem Eckball. Nachdem Grabowsky den Ball mit dem Kopf knapp verpasste, landete die Kugel genau vor den Füßen von Brdonkalla, der anschließend überlegt und platziert mit dem linken Fuß in die untere rechte Ecke traf.

„Wir fahren zu jedem Spiel, um das Maximale herauszuholen. Wir sind nicht zum Gegner gefahren, um das Spiel knapp zu verlieren. Als Trainer möchte ich diese Philosophie vorleben und dafür, dass wir auf manchen Positionen gehandicapt waren, haben die Jungs das überragend gemacht und sich in jeden Ball geworfen. Wir haben das Spiel verdient gewonnen”, bilanzierte Brdonkalla, der zusammen mit Mike Böttcher das Trainerteam beim SC bildet.

Während der Partie ging es auf und neben dem Rasen heiß her. Die Spieler und Fans beider Mannschaften lieferten sich das ein oder andere Wortgefecht. Dieser Umstand machte sich auch im Spiel bemerkbar. Insgesamt verteilte der Schiedsrichter 13 Gelbe Karten und zeigte einmal Gelb-Rot für Dorstfeld und zweimal Gelb-Rot für die Westfalia.

