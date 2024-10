Amateurfußballfans aufgepasst: Am Sonntag steigt das Kreisliga A-Spitzenspiel zwischen Rot-Weiss Essen II und dem SC Frintrop. Es geht um die Tabellenführung.

Mit vier Siegen in Serie ist der SC Frintrop das formstärkste Team der Essener Kreisliga A (Gruppe 1). Am vergangenen Spieltag besiegte Frintrop den Bezirksliga-Absteiger SC Türkiyemspor – trotz 50-minütiger Unterzahl – mit 3:1 und verteidigte den zweiten Tabellenplatz. Zum heimlichen Matchwinner avancierte Torwart Fathi Ajbilou, der in der Schlussphase beim Stand von 2:1 einen Elfmeter parierte.

Der Saisonstart ist für die Frintroper mit 22 Punkten nach neun Spielen definitiv geglückt. Laut Teammanager Robin Seidel wäre aber sogar noch mehr drin gewesen.

"Wir sind insgesamt zufrieden, aber trotzdem hätten wir natürlich gerne fünf Punkte mehr auf dem Konto. Gegen Alemannia Essen verspielen wir leider eine 3:0-Führung und in RuWa bekommen wir das entscheidende Gegentor erst in der Nachspielzeit. So ist aber der Fußball. Das gleicht sich irgendwann aus", erklärt der Sportchef im RevierSport-Gespräch.

Offensiv läuft es bislang richtig gut für die Mannschaft vom Schemmannsfeld. Mit Samir Laskowski und Pierre Kretschmann hat die Elf von Chefcoach Kevin Voss zwei Spieler in ihren Reihen, die schon jeweils neun Saisontore erzielen konnten. Defensiv gibt es aber Verbesserungspotenzial. Das sieht auch Seidel ähnlich: "Für ein Spitzenteam kassieren wir einfach noch zu viele Gegentore. Das muss besser werden. Aktuell steht bei uns einfach zu selten die Null."

Eine gute Defensivleistung wird der Essener Kreisligist am kommenden Sonntag (13. Oktober, 15 Uhr) definitiv benötigen: Dann steigt an der Seumannstraße das Spiel der Spiele in der Kreisliga A. Der SC Frintrop ist zu Gast beim Tabellenführer Rot-Weiss Essen II. Erster gegen Zweiter, beste Heimmannschaft gegen beste Auswärtsmannschaft. Mit einem Sieg könnte der Tabellenzweite an RWE II vorbeiziehen, nach neun Spielen beträgt der Rückstand auf den Primus nur einen Punkt.

Seidel freut sich auf das Spitzenspiel beim Tabellenführer: "Wir versuchen bei uns im Verein natürlich alles zu mobilisieren und jeden einzuladen, damit wir tatkräftig unterstützt werden und an diesem Wochenende Tabellenführer werden. Dieses Mal ist es auch ein richtiges Spitzenspiel und kein herbeigeschworenes. Wir freuen uns im Verein absolut auf dieses Top-Spiel, bei hoffentlich bestem Wetter und einer tollen Kulisse. Fußballherz, was willst du mehr?"

Über den kommenden Gegner, den Meisterschaftsfavoriten Nummer eins, sagt der 32-jährige Sportchef: "Es ist natürlich eine große Herausforderung. Gegen ehemalige Profis zu spielen, ist der größte Anreiz im Fußball. Darauf freuen wir uns sehr. Aber klar ist: Wir brauchen uns nicht zu verstecken und haben selbst auch viel Qualität im Kader."

In der vergangenen Saison verpasste der SCF den Bezirksliga-Aufstieg knapp und wurde Vizemeister hinter Fatihspor Essen. Auch in dieser Spielzeit wird der Voss-Elf wieder viel zugetraut. Seidel bestätigt beim Thema Saisonziel die anspruchsvolle Herangehensweise:

"Unser Ziel war es auf jeden Fall, dass wir wieder oben mitspielen. Einen Aufstieg kann man nie planen, aber wenn man letztes Jahr Zweiter wurde, möchte man natürlich im darauffolgenden Jahr erfolgreicher sein und das wäre Platz eins mit dem verbundenen Aufstieg in die Bezirksliga. Man spielt ja grundsätzlich Fußball, um zu gewinnen."