Bei RWE II war es bis zum Ende spannend, Al-Arz kassierte in der 98. Minuten den Nackenschlag und ganz unten scheint die A-Liga zu hoch für Aufsteiger Bergeborbeck zu sein.

In der Kreisliga A Essen gab es am Sonntag interessante Duelle. AN der Spitze hat sich erstmal nichts getan, wobei sich Tabellenführer Rot-Weiss Essen II das Spiel gegen DKSV Helene Essen sicher anders vorgestellt hat.

Der Gegner, der im Keller der Tabelle steht, macht es dem Favoriten beim 7:4 aber lange schwer. Helene ging durch Aslan Nadojan sogar in Führung. Doch die Mannschaft von Trainer Stefan Lorenz drehte die Partie durch Tore von Joel Leon Bema, Marcel Faber und Hamid Kuka. Wobei Helene zwischenzeitlich durch Nadojans zweiten Treffer auf 2:2 egalisieren konnte.

Nach dem 3:2 zur Pause erzielte Kuka die vermeintliche 4:2-Vorentscheidung, denn der Gast gab nicht auf und kam durch Welat Er zum 4:3. Es folgte der nächste Schlagabtausch. Auf das 5:3 von Bema gab es die Antwort von Muhammed Filizay, der sieben Minuten vor dem Ende zum 5:4 traf.

Erst die erneuten Treffer von Kuka und Faber entschieden die Partie. RWE damit weiter vorne, Zweiter bleibt die DJK SG Altenessen, die beim SC Türkiyemspor Essen 3:1 gewann.

Dritter ist der SC Frintrop, der das Topspiel gegen Al-Arz Libanon 3:2 gewinnen konnte. Für Al-Arz bereits die dritte Pleite in Serie, der Treffer zum 2:3 fiel in der Nachspielzeit. Es war auch eine wilde Partie, in der Frintrop durch Pierre Kretschmann und Patryk Niedzicki früh 2:0 führte.

Doch nach der Pause konnte Al-Arz durch Ali Samir Simmo und ein Eigentor von Amin Jaber ausgleichen. In der achten Minute der Nachspielzeit erzielte dann Finn Felshart das Tor zum 3:2 für Frintrop.

Vor dem Spiel bei RWE II am 3. Oktober ist Al-Arz als Tabellensechster damit erst einmal weg von ganz oben, denn Rot-Weiss Essen II hat bereits sieben Punkte Vorsprung.

Ganz unten stehen weiter die Ballfreunde Bergeborbeck, die bei RuWA Dellwig mit 1:7 untergingen. Bereits zur Pause war beim Stand von 0:4 alles verloren. Aufsteiger Bergeborbeck wartet damit nach sieben Partien weiter auf den ersten Zähler.