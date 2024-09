Kreisliga A: Westfalia Dortmund lässt zum ersten Mal seit Gründung Punkte liegen

Das gibt es selten in der Kreisliga A. In Dortmund haben die ersten drei Teams nicht gewonnen. Besonders Westfalia Dortmund muss das Gefühl, nicht zu siegen, erst noch lernen.

Ein historischer Tag in der Dortmunder Kreisliga: 2022 wurde Westfalia Dortmund gegründet. Seitdem gibt es nur den Weg nach oben. Zunächst gab es den Aufstieg in die Kreisliga B - ohne Niederlage oder Unentschieden.

Dann gab es den Aufstieg in die Kreisliga A - auch hier gab es sportlich nur Siege. Die Westfalia kannte es weiterhin nicht, wie es sich anfühlt, Punkte abzugeben.

Auch wenn es am grünen Tisch eine Niederlage gab. Und zwar am 21. April 2024 gegen Rot-Weiß Barop II. Sportlich setzte man sich durch, aber nach der Partie kam raus, dass ein Spieler eingesetzt wurde, der zuvor auch bei der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam und dort seine fünfte Gelbe Karte kassierte. Da man das so schnell nicht registriert hatte, waren die Punkte weg.

Aber sportlich dauerte es bis zum 22. September 2022, ehe es einen Punktverlust gab. An diesem Sonntag hat die Mannschaft von Westfalia Dortmund den Platz erstmals nicht als Sieger verlassen.

Und beim TSC Eintracht Dortmund sah es sogar kurz so aus, als würde die Mannschaft von Trainer Maurice Temme zum ersten Mal als Verlierer vom Platz. Ab der 35. Minute musste die Westfalia mit einem Mann weniger auskommen. Nach der Roten Karte gab es in der 80. Minute das 0:1 durch Stefan Weisskopf.

Doch die Westfalia konterte eine Minute später: Xavery Lampka erzielte den Ausgleich - bei dem 1:1 blieb es aber auch. Westfalia Dortmund behält trotzdem die Tabellenführung.

Mit 19 Punkten liegt man fünf Zähler vor K.F. Sharri Dortmund und SuS Oespel Kley - die beiden ersten Verfolger haben eine Partie weniger ausgetragen. Zudem haben beide auch an diesem Wochenende gepatzt.

K.F. Sharri Dortmund kam gegen Rot-Weiß Germania 11/​67 nur zu einem 2:2. Den Ausgleich fing man sich in der 92. Minute. Und SuS Oespel Kley verlor bei FC Sarajevo-Bosna (Fünfter) mit 0:3. Zwei Platzverweise erschwerten es Oespel Kley, an diesem Tag etwas Zählbares zu holen.