Westfalia Dortmund will sich nicht mit den dritten Rang begnügen. Das zeigt die hohe Aktivität auf dem Transfermarkt auch im Winter. Nun wurde ein neuer Mann für die Offensive vorgestellt.

Maurice Temme, spielender Präsident und Kapitän von Westfalia Dortmund, zeigte sich angesichts der beiden problemlosen Aufstiege seit der Vereinsgründung im Jahr 2022 unzufrieden mit dem aktuellen Saisonverlauf.

Denn der junge Klub rangiert "nur" auf dem dritten Platz, zwei Punkte hinter Sharri Dortmund und vier Punkte hinter FC Sarajevo-Bosna. Daher kündigte er in der Winterpause Veränderungen im Kader an, versprach, "noch einige Jungs in der Pipeline" zu haben. Und er lässt seinen Worten Taten folgen.

Mit Maximilian Dagott, der mit Altona 93 sogar schon Viertliga-Erfahrung in der Regionalliga Nord sammelte, und Social-Media-Star Prince Junior Kofane Aristophane, gab der A-Kreisligist früh zwei neue Winterzugänge bekannt.

Nun folgte, wenige Tage vor dem Jahreswechsel, der nächste Neuzugang, von Westfalia selbst als "Transfer-Hammer" betitelt. Denn erneut kommt ein Akteur mit Erfahrung aus den höheren Spielklassen: Offensivmann Cedrik Noack durfte zuletzt bei Concordia Wiemelhausen Oberliga-Luft schnuppern, spielte davor mit DJK TuS Hordel in der Westfalenliga.

Für die A-Kreisliga erneut ein beachtlicher Transfer, ein Ausrufezeichen und eine Nachricht an die Konkurrenz: Westfalia Dortmund wird sich nicht mit dem dritten Platz begnügen. Der junge Klub will weiter nach oben. Dazu will auch der 23-jährige Neuzugang beitragen: "Vom ersten Gespräch an hat mich das Projekt und die Ziele von Westfalia Dortmund sofort beeindruckt. Der Verein verfolgt eine klare Vision, die ich mit voller Überzeugung unterstützen möchte."

Und diese Vision heißt: durch den nächsten Aufstieg raus aus der A-Kreisliga, rein in die Bezirksliga. "Mein erstes persönliches Ziel wird sein, so gut wie möglich zum nächsten Aufstieg beizutragen", bekundet die neue Nummer sieben der Westfalia.

Auch Kevin Temme, neben Bruder Maurice, 2. Vorsitzender des jungen Vereins ist überzeugt von der Qualität des Neuzugangs: "Mit Cedrik bekommen wir richtig Qualität ins Angriffsspiel. Wir werden dadurch noch gefährlicher in der Offensive. Für mich ist eine absolute Tormaschine und passt perfekt in unser Spiel."