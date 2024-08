Die Reserve von Rot-Weiss Essen ist erfolgreich in die Kreisliga-A-Saison 2024/2025 gestartet. Nach einem Rückstand siegte RWE II noch deutlich.

70 zahlende Amateurfußball-Kiebitze waren zur Helmut-Rahn-Sportanlage in Essen-Frohnhausen gekommen, um den Kreisliga-A-Auftakt zwischen SC Türkiyemspor und Rot-Weiss Essen II zu verfolgen. Die Fans sollten mit sieben Treffern für ihr Kommen belohnt werden.

Aber, siehe da: Das erste Tor gehörte dem Underdog. Türkiyemspor ging nach 14 Minuten durch Emre Ayan in Führung. Wer jetzt dachte, dass RWE geschockt sei und vielleicht ins Grübeln kommen würde, der wurde enttäuscht.

Die Mannschaft von Trainer Stefan Lorenz gab in Person von Kevin Grund (16., 39.), Burak Bahadir (24.), Hamid Kuka (59.), Sam Soltani (64.) und Marcel Platzek (75.) die passenden Antworten. Mit 6:1 siegte der Aufsteiger und Topfavorit auf den Bezirksliga-Durchmarsch gegen den SC Türkiyemspor.

"Wir kassieren ein blödes Standard-Tor, das sich Türkiyemspor verdient hat. Sie sind mutig und mit viel Elan ins Spiel gegangen. Wir kamen schwierig ins Spiel, mussten uns kurz schütteln. Aber dann haben wir bis zur Halbzeit Antworten geliefert und sind 3:1 in Führung gegangen. Das war dann schon deutlich entspannter als in der ersten Viertelstunde. Mit dem 4:1 haben wir ihnen den Zahn gezogen. Der SC Türkiyemspor ist guter Absteiger aus der Bezirksliga, der sicherlich in der Kreisliga A einige Spiele gewinnen wird", bilanzierte RWE-II-Coach Lorenz.

Am nächsten Spieltag - Sonntag, 25. August, 15 Uhr - gastieren dann die Sportfreunde Altenessen 1918 an der Seumannstraße. Lorenz: "Altenessen 18 agiert im Vergleich zu Türkiyemspor ruhiger und taktisch klüger. Sie haben auch einen richtig guten Neuner in ihren Reihen. Ein Stürmer, der sicherlich höher spielen könnte. Da erwartet uns eine Mannschaft mit viel Herz und Leidenschaft."

Die Statistik zum Spiel

SC Türkiyemspor: Temur - Kirlangic (67. Kasumov), Ü. Durmus (60. Asrih), R. Durmus, Simon, Kiris, Daglioglu, Saat, Adusei, Ayan, O. Durmus (60. Akyüz)

Rot-Weiss Essen II: A. Tatuhey - Jastrzebowski (79. Toure), Paulsen, Dargel (82. J. Tatuhey), Grund, Platzek (79. Konarkowski), Rosbach, Kuka (63. Soltani), Bahadir, Faber (70. Atanga Akwen), Selle

Schiedsrichter: Dennis Schröpfer

Tore: 1:0 Ayan (14.), 1:1 Grund (16.), 1:2 Bahadir (24., Elfmeter), 1:3 Grund (39.), 1:4 Kuka (59.), 1:5 Soltani (64.), 1:6 Platzek (75.)

Zuschauer: 70