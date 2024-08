Eine neue Liga, aber die bekannte Souveränität: Westfalia Dortmund legte in der Kreisliga A einen tollen Start hin. Und obendrauf gab es nun auch noch einmal einen Zugang.

Kreisliga C, Kreisliga B und nun Kreisliga A: Westfalia Dortmund gibt weiter Vollgas und peilt den dritten Aufstieg in Serie an. Der Anfang ist gemacht.

Die Mannschaft von Spieler-Präsident Maurice Temme besiegte im Aufsteiger-Duell die Zweitvertretung des TuS Eichlinghofen mit 5:0. Ein Ergebnis, das man aus der Kreisliga C und B eigentlich so kennt. Da fielen die Resultate eigentlich wöchentlich in zweistelliger Höhe zugunsten der Westfalia aus.

"Bei uns haben einige Spieler gefehlt und waren noch im Urlaub. Aber Eichlinghofen hat das defensiv gut gemacht. Sie haben sich hinten reingestellt und dann schnell auf ihren einzigen Stürmer gespielt. Sie hätten auch ein Tor erzielen können. Ich glaube, dass der TuS II eine gute Rolle in der Liga spielen wird. Gut, dass wir mit diesem 5:0 gestartet sind", erzählt Temme.

Insgesamt sieht der ehemalige Kapitän des SC Westfalia Herne vier bis fünf richtig gute Mannschaften in der Liga, die Westfalia Dortmund den Aufstiegshattrick vermiesen wollen. "Es wird schwer, wieder alles zu gewinnen. Die Gegner sind besser, aber wir haben auch einen besseren Kader. Wir werden wieder versuchen durchzumarschieren", betont Temme.

Unsere Fans können sich auf einen richtig geilen Zocker freuen, der zuletzt schon bei den Dortmunder Hallenstadtmeisterschaften die Gegner auseinandergenommen hat Maurice Temme

Dabei wird ab sofort auch David Schmidtkötter helfen. Der 22 Jahre alte Offensivspieler, der universell einsetzbar ist, wechselt vom TuS Bövinghausen zur Westfalia. Dabei hatte der ehemalige U17-Bundesligaspieler des Hombrucher SV erst im Juli in Bövinghausen angeheuert.

Doch zwischen dem TuS und A-Ligist SC Dorstfeld, von wo aus Schmidtkötter wechselte, gab es Unstimmigkeiten bezüglich der Ablöse. Schmidtkötter verließ Bövinghausen Richtung Westfalia Dortmund, die den Edeltechniker kurzerhand zum Vertragsamateur machten.

"David ist ein begnadeter Fußballer. Ich wollte ihn schon zu Kreisliga-C-Zeiten haben, aber da wollte er noch nicht. Jetzt will er den Weg mit uns gehen. Er sieht ja, was hier los ist und hat richtig Bock auf das Projekt. Unsere Fans können sich auf einen richtig geilen Zocker freuen, der zuletzt schon bei den Dortmunder Hallenstadtmeisterschaften die Gegner auseinandergenommen hat", freut sich Temme.